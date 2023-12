¿Look de la venganza? Antonela Roccuzzo ‘reapareció’ con el outfit más sexy tras supuesta infidelidad

Hace unos días que la noticia acerca de una supuesta infidelidad por parte de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo que puso en duda sus años de amor y un matrimonio que al día de hoy se había mantenido como uno de los más sólidos y estables entre las celebridades.

Muchos fueron tomados por sorpresa, pues, incluso, hubo fanáticos que habían dicho que se les había ‘caído’ un ídolo, esto a raíz de las especulaciones de la supuesta infidelidad de Messi a Roccuzzo con una guapa modelo brasileña que publica contenido en OnlyFans.

Aparentemente, la influencer, de nombre Fernanda Campos, que también sería expareja de Neymar, tendría screenshots que probarían la infidelidad del famoso futbolista a la rosarina, donde se lee que Messi tiene un especial interés por verla e incluso le pregunta donde vives luego de que ella le enviara un enlace a una plataforma donde ella comparte contenido.

“Vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy me gustaron algunos de sus posts y pronto me envió un mensaje”, comentó Fernanda Campos y continuó: “Hay quien piensan que es mentira, pero es otro jugador el que viene a mí, igual que Neymar. En ese momento todos decían que mentía y terminé demostrando todo lo que dije. No tengo por qué mentir”.

Tras estas declaraciones, Antonela Roccuzzo se mantuvo en silencio, al menos hasta el fin de semana, que reapareció con un sexy atuendo que parece un mensaje claro en respuesta a las especulaciones.

Antonela Roccuzzo reaparece en redes sociales con un sexy look de la venganza

Tras la serie de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de su esposo, Antonela Roccuzzo reapareció con un sexy look en Miami cuando fue captada saliendo del restaurante Carbone.

Ahí se le ve portando un pantalón tipo leggin en color negro que terminaba con una abertura a la altura de sus zapatos, combinado con un top drapeado, zapatos de punta y un bolso en forma de corazón negro, a este le sumó una cazadora de mezclilla.

El impacto llegó momentos después cuando acudió a un evento de Vogue en Miami junto a Victoria Beckham, donde acudieron personalidades como la esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, luciendo atuendos firmados por la pareja de David Beckham.

Con costoso atuendo de Victoria Beckham que usó Antonela Roccuzzo

Pero ese no fue el único look que Antonela Roccuzzo utilizó, y es que la rosarina reapareció en redes sociales con un poderoso y costoso outfit firmado por Victoria Beckham el fin de semana pasado, todo en negro ¿Simple coincidencia?

La esposa de Messi reapareció en redes sociales con un aparente ‘look de la venganza’ compuesto por unos jeans especiales que combinaban dos colores, la mezclilla y el negro, combinado con un crop top negro y un blazer que pendía de sus hombros, sumado a un bolso con una correa dorada.