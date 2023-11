Los 3 trucos de Anahí para rejuvenecer el rostro a los 40 ¿Son costosos?

Anahí no ha dejado de ser tendencia gracias a su participación en el reencuentro de RBD, cuya gira comenzó en agosto pasado y cerrará con broche de oro en diciembre desde el Estadio Azteca, también conocido como ‘Coloso de Santa Úrsula’ junto a sus fanáticos mexicanos.

Sin duda, la cantante de ‘Sálvame’ se ha llevado los aplausos y la admiración de su público, además de que se convirtió en la protagonista de los titulares de las revistas de moda gracias a las prendas que a principios de los 2000 pusiera en tendencia, como su clásica tejana rosa, las botas blancas, minifaldas y hasta los tenis de cuña.

Lo que es imposible pasar por alto, es el aspecto que a sus 40 años sigue conservando, con un abdomen de impacto, que no solo muestra ‘delgadez’ sino una rutina de ejercicio bien planeada para tonificarlo, a esto se suma, la belleza que no ha dejado de cautivar desde hace más de 20 años y es que, parece que el tiempo no pasa por Anahí pero ¿Cuál es su secreto?

Anahí demostró que no es ni un gramo egoísta y compartió su secreto para mantener una piel de porcelana a los 40 años y enseñó como logra producir colágeno y elastina a su edad, aquí te contamos más sobre su proceso.

El tratamiento para rejuvenecer a los 40 años que usa Anahí

Hace un año, la cantante compartió que se había sometido a un tratamiento facial que le ayudaría a producir colágeno y elastina en la piel, esto se dio a través de la inyección de fibroblastos, esto ayuda a rellenar arrugas, eliminar signos de la edad y además, aporta elasticidad a la piel.

La propia Anahí explicó que se trata de: “Un tratamiento de fibroblastos y células propias que producen colágeno y elastina y se almacenan hasta por 20 años. Es increíble cómo te deja la piel”, mientras que su doctor Ary Papadopulos, mencionó que: “Los fibroblastos producen colágeno y elastina y eso la va a hacer verse superbién como hasta ahorita”.

Este famoso tratamiento podría rondar un valor de aproximadamente 39 mil pesos o 2,500 dólares.

Los trucos de belleza de Anahí para tener piel de porcelana a los 40

Sin embargo, el tratamiento de fibroblastos no es lo único a lo que Anahí se encomienda para lucir un rostro con piel de ‘bebé’ sino que tiene otras técnicas que le ayudan a mantenerse joven a sus 40 años.

Masaje facial y suero

Anahí utilizó el famoso aparato ‘Foreo Bear’ para masajear su rostro, no sin antes aplicar un suero para dejar resplandeciente su cara, pero el uso de este producto de masaje no es estricto, al contrario, existen ejercicios de yoga facial que serán de mucha ayuda, así que no te detengas por este tipo de producto.

En el caso del suero, es importante saber cuál es su utilidad, y es que este tipo de productos son los favoritos de las estrellas, por su habilidad para adentrarse en las capas más profundas de la piel, permitiendo que esta se vea rejuvenecida.