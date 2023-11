Anahí regaña a fans en pleno concierto por su “falta de energía”, mientras ella enferma da el cien

La gira RBD sigue en pie y finalmente ha tocado tierras mexicanas luego de haber estado en la cuerda floja por problemas de salud de sus integrantes. “Queridos amigos, por primera vez en mi vida, tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido”, dijo Anahí el pasado 17 de noviembre en Brasil, tras abandonar en ambulancia uno de los shows en el que se estaba presentando.

La cantante explicó que había tenido una infección muy fuerte en los riñones, pero que los doctores ya le habían dado un tratamiento para ello y que estaría lista para las fechas que la agrupación tiene pactadas en México.

La primera parada fue Monterrey, donde Anahí, Maite, Christopher, Dulce María y Christian tuvieron sold out en los tres conciertos programados.

RBD arranca gira en México con un concierto en Monterrey

El primer concierto en el Estadio Sultanes de Monterrey dio inicio a las 21:13 horas, con los integrantes descendiendo desde una plataforma aérea para hacer estremecer a los asistentes con el tema ‘Tras de mí'.

Anahí fue la primera en dedicar una emotivas palabras para abrir la noche: “Esta noche es muy especial para nosotros. Si supieran todo lo que nos ha pasado en el camino, no acabaría. Por fin, estamos en casa”.

Posteriormente Dulce María compartió su emoción tras el reencuentro con el público regiomontano diciendo: “Por fin, después de 15 años tenemos el regreso que tanto nos debíamos”.

“Sálvame” “Solo quédate en Silencio”, “Este Corazón”, “Inalcanzable” y “Bésame Sin Miedo” fueron coreadas por los asistentes al unísono sin embargo, para Anahí no fue suficiente pues entre broma y broma, señaló que les “faltqaba energía”.

Anahí regaña a fans regiomontanos

“Ya se están echando algo para el frío o no? Como que no tanto, andan fresas, ya los vi. Yo sólo les voy a recordar una cosa: aquí la de 40 años soy yo entonces me hacen el favor de bailar y de brincar y de echarle ganas que hace frío oigan. Vamos todos a celebrar a su niño interior. Vamos todos a cumplir este sueño que nos debíamos hace 15 años. ¡Venga rebeldes!”, se escucha a la cantante en un video compartido por la cuenta @lachismeriamx.

Las palabras de Anahí y los videos que circularon en redes sociales hicieron que internautas reaccionaran, lamentando esa “falta de energía” de los asistentes regiomontanos.

“Ay no qué pena da Monterrey. En CDMX nos tenemos que lucir por favor”; “Yo ayer dejé la garganta y mis pulmones pero mucha gente se la pasó sentada”; “Y luego por qué en México no hay tantas fechas. Qué onda con esa energía”; “Saquen a Monterrey del grupo!!!”; “Esta fecha en Monterrey no debió existir”; “Brasil dejó la vara muy alta, nadie es más fan como ellos”.