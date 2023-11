Anahí abandona concierto en ambulancia tras complicaciones de salud

Anahí ha mantenido alerta a todos sus fanáticos, ya que hace días habló de su delicado estado de salud; pese a que decidió continuar con las fechas pactadas de la gira de RBD en Brasil, la intérprete tuvo que abandonar la presentación del viernes 17 de noviembre en una ambulancia por una serie de complicaciones.

También te puede interesar: Alerta en RBD: Anahí vuelve a enfermar en plena gira por Brasil

La intérprete de “Sálvame” ha pasado por diversos obstáculos desde antes de que diera inicio la gira de RBD, no obstante, sigue intentando reponerse para cumplir con todas las fechas, tomando en cuenta que podría ser la última vez de la agrupación mexicana en los escenarios.

Se prenden las alertas en RBD: Anahí preocupa por su salud (Foto: Instagram.)

¿Qué pasó con Anahí?

Como era de esperarse, la cantante intentó incorporase al show, pero el dolor que experimentaba era demasiado, por lo cual se tomó un momento para hablar con el público y comentar que se iba a retirar para acudir al hospital de emergencia.

“Estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen. No quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes es lo más importante porque hemos esperado muchos años, pero tengo que irme”, dijo la intérprete antes de abandonar el recinto.

De manera breve, Anahí explicó que todos sus malestares derivaron en una infección renal severa, detallando que tiene mucho dolor; sin embargo, evito entrar en detalles sobre su estancia en el hospital y su participación en los próximos conciertos de RBD.

Así sacan a @anahi del estadio en Sao Pablo, Brasil. pic.twitter.com/ElcezPMtTD — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) November 18, 2023

A pocas horas de que se diera a conocer la noticia sobre el delicado estado de salud de Anahí, en redes sociales comenzaron a circular las primeras fotografías de la cantante durante su estancia en el hospital, en donde fue captada en compañía de su esposo, Manuel Velasco.