¡No solo es Anahí! Maite Perroni escondió este significado detrás de sus peinados en gira de RBD

Hace poco se dio a conocer el rotundo éxito que fue la gira del reencuentro de RBD en Estados Unidos, superando a la famosa banda británica, One Direction, acumulando 130.5 millones de dólares con 30 shows ofrecidos alrededor de ese país.

La nostalgia de volver a escuchar temas como ‘Tras de Mí’, ‘Sálvame’ o ‘Solo Quédate en Silencio’, se mezclaron con los icónicos atuendos que sus integrantes llevaron a la gira, y es que, pese a mostrar una etapa más madura donde cada uno ha evolucionado profesional y personalmente, los looks trajeron de vuelta la moda de los 2000.

Fue Anahí, quien se llevó el protagonismo, con el uso de su tejana rosa, sus famosas minifaldas y hasta las botas blancas que solo alguien como ella, sabría como combinar uno de los calzados más arriesgados y difíciles de poner en un outfit.

Dulce María hizo lo propio y envuelta en el famoso uniforme de la Elite Way School, trajo a la vida a ‘Roberta’, esto no es todo, pues Maite Perroni, también revivió a ‘Lupita Fernández’, pero también ocupó sus looks como un medio para enviar un mensaje, esta vez, a través de sus peinados.

El significado de los peinados de Maite Perroni en la gira de RBD

Maite Perroni se estrenó como mamá de la pequeña Lía el pasado 16 de mayo, desde entonces su pequeña y su esposo, el productor Andrés Tovar, no la han dejado ni un momento a solas, acompañándola en una nueva aventura.

Lo que pocos han notado es que la actriz, de 40 años, dejó algunos guiños en sus peinados que rinden tributo a partes de su historia y la gente que ama.

La importancia de la familia

Los fans de ‘hueso colorado’ de la agrupación seguramente notaron que Maite Perroni hizo un guiño a su personaje de RBD en uno de sus conciertos ofrecidos en Brasil, donde presumía un peinado de trenzas parecido al que usó en la primera sesión de fotos a la que acudió como parte de la agrupación en 2004.

A esto se suma el valor que da a su familia, pues este estilo de trenzas africanas, esconden un amoroso significado ligado a los lazos que tiene con los que más ama.

Un tributo a su personaje de ‘Lupita Fernández’

Si alguien ha hecho del ‘negro azabache’ un ícono, es Maite Perroni, quien sabe que su pelo no necesita teñirse para lucir hermoso, la cantante se ha mantenido firme ante este tono y pocas veces lo hemos visto con variaciones.

En distintas ocasiones el público ha notado que la actriz lució su cabellera suelta, muy al estilo ‘Lupita Fernández’, un digno tributo a su recordado papel en la telenovela de RBD.

Fiel a su estilo

Un pedacito de ella permanece a su lado con cada presentación y es que, Maite Perroni, sabe muy bien como utilizar una cola de caballo, pues en distintas ocasiones hemos podido ver como los peinados así de pulidos son parte de ella, solo hace falta recordar el del día de su boda.

Esto bien puede interpretarse no solo por la comodidad, también como parte de su esencia y estilo en el escenario, rindiendo tributo a su familia, su personaje y a ella misma.