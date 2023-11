“Aprendan de Anahí”, los looks por los que destrozan a Dulce María y Maite en su concierto en Brasil

RBD sigue triunfando con su tour y recientemente terminaron la gira por Estados Unidos y se presentaron en Colombia y este jueves lo hicieron en Brasil.

Son miles los fans que la banda tiene en este país, y se lo dejaron muy claro en su presentación del jueves, donde los recibieron con mucha emoción y amor.

A través de las redes tanto Anahí como Maite Perroni y Dulce María compartieron parte de lo que fue la presentación y aunque todas brillaron, a las últimas dos las han criticado por sus looks.

Los looks por los que critican a Dulce María y Maite Perroni en concierto en Brasil y las comparan con Anahí

Los seis integrantes llevaron looks glamurosos, llenos de brillos y espectaculares, y muchos con la bandera de Brasil o sus tonos, pero los atuendos de Dulce María y Maite Perroni no gustaron del todo en redes.

Dulce María llevó una minifalda plisada en tono azul con una blusa con mangas cortas en azul, verde y amarillo con corsé donde se leía Brasil y maxi botas negras.

Aunque se veía sexy y moderna muchos comenzaron a atacarla porque lucía incómoda, y muy “apretada” lo que le imposibilitaba hasta bailar.

Por su parte, Maite Perroni también llevó un corsé negro con una especie de chaqueta de mangas largas negra con detalles en verde, azul y amarillo, botas altas negras y el cabello con trenzas , look que no convenció a muchos en redes.

Incluso también mostró otro atuendo con falda corta plisada, una camiseta de Brasil amarilla con verde y una chaqueta de cuero negra, con botas, que tampoco gustó.

“Pero estas mujeres cada vez se visten peor”, “Dulce y Maite ni se pueden mover con esos trajes, aprendan de Anahí”, “esos looks las hace ver hasta más gordas e incómodas, terrible”, “deberían vestirse más cómodas y relajadas como Anahí, parecen estatuas que no se pueden mover”, y “Maite no da una ni con el look ni con el cabello, que feas les quedan esas trenzas”, y “la mejor vestida siempre es Anahí”, fueron algunos de los comentarios.

Anahí Dulce y Maite fueron criticadas por sus looks y las compararon con Anahí (@anahi/Instagram)

Anahí llevó un vestido holgado lleno de brillos con la bandera de Brasil, con pantimedias, y botines dorados con brillos y también lució una minifalda de tul fucsia, con un top de brillos en blanco con la bandera de Brasil, pantimedias y botines fucsia, derrochando glamour y encantando a todos.

No es la primera vez que critican a Maite Perroni y Dulce María por sus figuras y looks y las comparan con Anahí, pero la mexicana siempre ha defendido a sus amigas y compañeras y se ha mostrado decepcionada de estas comparaciones, dejando ver que todas son hermosas y cada una tiene su estilo.