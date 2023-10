“Se les subió”: Critican a RBD por mala actitud con sus fans y hay un video que lo prueba

RBD sigue dando de qué hablar. Y no solamente con su gira mundial, sino también por un reciente encuentro que tuvo con los fans y que no salió de la mejor manera.

Más que por temas logísticos u organizativos, la agrupación mexicana fue criticada por su actitud a la hora de compartir con sus seguidores, por lo que nos los perdonaron en las redes sociales.

¿RBD maltrató a sus fans?

Mediante varios vídeos virales en plataformas como Tiktok se puede constatar el cansancio que tenían los integrantes de la banda, RBD, durante el encuentro con sus miles de fans y para los que tuvieron que posar en fotos con cada uno de ellos.

RBD recibió una sorpresa que alteró las emociones. Instagram @prensadanna (Foto: Instagram.)

La dinámica consistió en que Maite Perroni, Christian Chávez, Anahí, Dulce María y Christopher Uckerman estaban sentados frente a la cámara y los interesados solo debían ubicarse detrás de ellos y sonreír. Es decir, no tomaba más de 10 segundos con cada aficionado.

No obstante, con algunos de ellos se les notó “mala actitud”, conforme con los internautas, porque no establecieron casi ni contacto visual, no los saludaron ni sonrieron.

Muchos atribuyeron esto al cansancio de tener que estar varias horas repitiendo la dinámica, mientras que otros no los excusaron porque se deben a sus fans.

“Sin ellos no son nada”, “¿A dónde se fue la humildad?”, “Este no es el RBD original... A este se les subió”, “Actitud de divos, menos mal que ya están retirados”, “Entradas carísimas y tienen esa cara, definitivamente retírense”; fueron parte de los duros comentarios recibidos en internet.

De hecho, en un vídeo que ya suma más de 40 mil reproducciones en Tiktok apenas se le ve interactuar con unos influencers que se acercaron al evento, solo dejándoles una sonrisa, lo que hizo que los catalogaran de “fríos” en el internet.