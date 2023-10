¡Almas gemelas! Los emotivos votos de Andrés Tovar a Maite Perroni: así surgió el ‘flechazo’

Andrés Tovar y Maite Perroni celebraron un año de matrimonio, luego de que el principio de su relación estuviera envuelto en polémica, tras especularse que la RBD había sido el motivo de la separación del productor con la actriz Claudia Martín, pero tiempo después el amor triunfó y es lo que ha imperado por encima de todas las controversias.

Hace ya un año que la pareja se dio el sí en una íntima boda celebrada en Valle de Bravo, donde hubo distintos invitados de lujo, entre ellos, Alejandro ‘Alex’ Speitzer, Rossana Nájera, Angelique Boyer y las hermanas Marimar y Zuria Vega, así como sus amigos de ‘RBD’, Christian Chávez, Anahí y Christopher Uckermann.

El productor hizo un tierno homenaje a su esposa a un año de su enlace, recordando el momento exacto en el que se dieron el sí, dando a conocer un video inédito de su boda y las palabras que ambos se habrían dedicado en el altar frente a sus amigos y familiares más cercanos.

Un año más tarde, Andrés Tovar, mantiene vivo su amor por Maite Perroni y recuerda el 8 de octubre como el día en que sus sueños se hicieron realidad cuando la actriz finalmente llegó al altar con él con un emotivo video.

Andrés Tovar compartió cómo conoció a Maite Perroni

Un año después, que también sirvió a la pareja para dar la bienvenida a su pequeña hija Lía, quien nació el 16 de mayo, la pareja sigue siendo una de las favoritas por el público, que incluso mencionan que son ellos quienes los hacen mantener su fe en el amor.

El productor, de 42 años, celebró su aniversario con Maite Perroni de una emotiva forma, posteando un video donde reveló cómo quedó enamorado de la integrante de ‘RBD’:

“Dispara a la luna y si no la alcanzas, al menos aterrizarás en las estrellas. Hace 20 años vi a una niña en un pasillo de Televisa corriendo a sus clases y me enamoré en ese instante de sus maravillosos ojos, de sus hoyitos en sus mejillas al sonreír, de su hermosa energía que al verla te hace sentir vivo y pensé ‘Dios mío, ojalá algún día’”.

Los emotivos votos de Andrés Tovar a Maite Perroni

Su discurso continuó siendo uno de los más emotivos, cuando destacó lo afortunado que se sentía de haberse casado con su alma gemela, con el amor de su vida: “Estar aquí hoy contigo es lo más maravilloso y mágico que me ha pasado en mi vida. Es sin duda mi más grande sueño hecho realidad. Es saber que encontré a mi alma gemela, al amor en esta vida”.

Y continuó: “Quiero demostrarte cada segundo lo mucho que te amo, quiero cuidarte, quiero amarte incondicionalmente. Quiero pedirte dos cosas, la primera que me tomes de la mano y pase lo que pase no me sueltes jamás y me abraces fuerte; la segunda es que te pido, me dejes un rastro para la siguiente vida para que pueda encontrarte 20 años antes”.

Finalmente, Andrés Tovar compartió su dicha con los invitados, cerrando su emotivo discurso: “Y les digo a todos, cuando quieras alcanzar la luna dispárale a la luna, no te conformes con las estrellas, podrías tener tanta suerte como yo y alcanzarlas como yo a ti este día. Deseo que todos y todas tengan como yo la bendición de casarse con el amor de su vida”.

El productor de ‘Sale el Sol’ añadió un pequeño mensaje al video inédito de su boda en el que incluyó a su hija, escribiendo: “Hoy repito estas palabras dando GRACIAS a Dios por ti Maite, mi amor; por haber recibido a nuestra maravillosa hija Lía -las dos son todo para mí- y por este año, que es el más hermoso de mi vida”.