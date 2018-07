Horóscopo de Mhoni Vidente para la primera semana de agosto

Aries

Semana de sacar los pendientes de trabajo. Trata de no gastar de más y mejor empieza a ahorrar para el futuro. A veces tu temperamento es muy fuerte y no controlas tus celos, así que relájate y disfruta tu relación de pareja. Sales de viaje en estos días para visitar a tu familia o por cuestiones de trabajo. Los Aries que están solteros tendrán días de muchos amores nuevos y apasionados. Este primero de agosto te recomiendo encender una veladora de color blanco para tener prosperidad todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 05, 10, 11, 17, 19, 21, 25, 29 y 30, en estos días podrás cambiar de trabajo, emprender un negocio o hallar a tu amor verdadero. Te busca un amor del pasado del signo de Capricornio o Géminis, pero debes tener precauciones. Te regalan una mascota. Decides hacerte una cirugía estética o ponerte a dieta. Tu número de la suerte es el 09.

Tauro

Semana de mucha suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos o proyectos, sólo trata de cuidarte de chismes o malos deseos de tus amigos o familiares. Un amor del pasado te busca para volver. Trata de actualizarte en tus estudios y no dejarlos inconclusos. Sabrás de un embarazo familiar. Pagas deudas de tu coche o recibes un dinero extra por unas comisiones. Te recomiendo que este día primero de agosto prendas una veladora de color rojo para tener suerte todo el mes y tus mejores días serán 02, 04, 08, 10, 13, 18, 21, 24, 28 y 30, en los que podrás hacer lo que necesites para estar de lo mejor. Tu número de la suerte es el 03. Te busca un familiar para invitarte de padrino a un evento. Ten cuidado con la comida, recuerda que es tu punto débil, así que trata de seguir con el ejercicio y una dieta saludable.

Géminis

Semana de analizar un nuevo proyecto laboral o de cambiarte de casa. Te recomiendo que este día primero de agosto prendas una veladora de color azul para tener suerte durante todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 08, 10, 13, 18, 19, 21, 24, 28 y 30, en los cuales tendrás energías positivas para tu signo y podrás hacer cualquier trámite legal que saldrá a tu favor o cambiar de trabajo. Cuídate de problemas de estómago si eres Géminis hombre y, si eres Géminis mujer, vigila posibles problemas en la matriz; trata de ir con tu médico. Te busca tu ex pareja, pero es mejor cerrar ese capítulo. Te llega un dinero extra por unas comisiones o venta de un inmueble. Sigue con el ejercicio o dieta, que ya te ves de lo mejor, recuerda que tu signo es uno de los más guapos y carismáticos del Zodíaco. Tu número de la suerte es el 08.

Cáncer

Semana de disfrutar unas vacaciones o de salir de viaje, recuerda que tu signo es el más viajero del Zodíaco o le gusta conocer personas de otro país. Te llega una oportunidad de proyecto nuevo en cuestiones de relaciones públicas o publicidad, así que trata de aplicarte en este concepto y verás cómo te irá de lo mejor. Haces unos pagos atrasados. Este día primero te recomiendo encender una veladora de color blanco para tener fortuna todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 09, 12, 18, 21, 24, 28 y 30, en los cuales podrás realizar cualquier cambio en tu vida, pues las energías estarán muy fuertes en tu vida. Trata de no jugar con dos amores, recuerda que en esta vida todo se regresa. Tu número de la suerte es el 03. Trata de no pelear con tu familia y ser un poco más comprensivo con todos los que te rodean. Eres muy sociable y eso te hace estar en reuniones o fiestas, así que aprovecha y sal a conocer a más personas.

Leo

Semana de celebrar tu cumpleaños y recibir regalos sorpresa que te llenarán de alegría. Un amor te busca para ofrecerte un compromiso más firme o casamiento. Serán días de mucha suerte en el amor. Trata de ahorrar, recuerda que tu signo es el que más gasta del Zodíaco, por lo que a veces tienes problemas de pagos. Te invitan a salir de viaje. Te recomiendo que este día primero prendas una veladora de color amarillo para tener suerte en todo el mes. Tus mejores días serán 02, 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 22, 28 y 30, durante los cuales las energías positivas estarán de tu lado. Controla tu temperamento. Recuerda que el sexo es un complemento del amor, pero no es el amor verdadero. Tu número de la suerte será el 06. Recibes dinero por un pago atrasado de tu trabajo o deuda. Visita a tu familia, recuerda que ellos ven por ti de la mejor manera. Tomas un curso de baile o fotografía y te regalan una mascota.

Virgo

Semana para sacar tareas pendientes de tu escuela o trabajo, recuerda que necesitas administrar tu tiempo para realizar todos tus objetivos. Cuídate de problemas de gastritis o intestino, trata de llevar una dieta saludable. Recuerda que eres el signo más creativo del Zodíaco y eso te ayuda a crear nuevos proyectos de trabajo. Te recomiendo este día primero encender una veladora de color azul para tener suerte todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 09, 11, 16, 19, 21, 24, 29 y 31, en los que podrás resolver cualquier situación legal o hacer cambios para progresar. Trata de disfrutar tu relación de pareja y ser feliz. Te llega un amor nuevo del signo de Aries o Capricornio que será muy compatible contigo. Ten cuidado con problemas en la calle, trata de estar tranquilo. Sal a buscar tu destino y verás cómo llegarás al éxito. Te invitan a salir de viaje o disfrutas a tu familia. Tu número de la suerte es el 07.

Libra

Semana de noticias agradables y resolver una situación amorosa del pasado que no te dejaba en paz. Serán días de ponerte al día en cuestiones laborales. Recibes una invitación para salir de viaje o visitar a tu familia. Trata de seguir con tu dieta para adelgazar, que ya te ves de lo mejor, o intenta hacerte algún procedimiento estético, recuerda que eres el signo más vanidoso del Zodíaco. Te recomiendo este primero de agosto encender una veladora de color blanco para que te vaya bien todo el mes. Tus mejores días serán 01, 03, 06, 09, 10, 13, 18, 19, 21, 27, 29 y 30, en los que te sonreirá la buena suerte con el número 05 y con cierre de proyectos o cambios de trabajo mejor pagados. Te llega un nuevo amor del signo de aire que será muy compatible contigo. Los Libra que ya tienen pareja, traten de tener más paciencia en la relación. Ten cuidado con problemas de tarjetas de crédito, checa dónde las utilizas.

Escorpión

Semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo o con tu familia. Estos días te llegará alguien del signo de Tauro o Acuario que será muy compatible contigo, así que te recomiendo abrirte al amor. Resuelves situaciones de trabajo complicadas o por cierre de mes. Recibes un dinero extra, trata de ahorrar o invertir en una casa o coche. Amiga Escorpión, acude con el ginecólogo para checarte algo hormonal o de quistes. Este 1 de agosto enciende una veladora de color blanco, pon canela en la cera y al lado un vaso con agua, además de una foto tuya debajo de la veladora y, al momento de prenderla, pide que venga a ti la salud y abundancia. Procura portar siempre algo de oro o de plata en el cuello como protección. Tus mejores días del mes de agosto serán 01, 03, 08, 09, 10, 17, 19, 21, 24, 27 y 30, durante los cuales podrás resolver cualquier situación legal o cambiar de casa o trabajo, pues te irá de lo mejor.

Sagitario

Semana de buenas noticias a tu alrededor, pero ten cuidado con las envidias en el trabajo. Deja de pensar en lo que no fue en el amor, son tiempos de avanzar. Realizas pagos de tu casa. Trata de seguir con la dieta y ejercicio, recuerda que como te ven te tratan. Tus amigos te invitan a salir de viaje. Festejas a un familiar o tendrás boda en puerta. En el amor, será uno de tus mejores meses, estarás muy enamorado y estable con tu pareja. A los solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Libra o Aries que será muy compatible. Cuídate de problemas de infecciones en la garganta. Este día 1 de agosto procura prender una veladora roja, a la que le pondrás un billete de cualquier denominación y una foto tuya debajo y un vaso cristalino con agua al lado, mientras pides que no te falte el dinero y la salud. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 18, 20, 22, 23, 28 y 31. Tu número de la suerte es el 02.

Capricornio

Días de tomar otro trabajo o hacer algo más en lo laboral para progresar y tener más ingresos. Ya no le des tantas vueltas al amor, recuerda que es mejor que te quieran que querer, y el signo más compatible contigo es Aries, Virgo o Libra. Vendrá a ti un proyecto de trabajo que te dará muchas satisfacciones. En el amor te busca un ex para volver o quedar sin pleitos. Sabrás del divorcio de un amigo y estarás de consejero. Este primero de agosto trata de prender una veladora de color blanco y pon tantita azúcar y perfume en un vaso cristalino con agua y una foto tuya reciente debajo de la veladora mientras pides más abundancia. Ten cuidado con problemas de salud por infecciones de piel o de transmisión sexual. Tendrás un golpe de suerte con el número 01. Tus mejores días serán 02, 03 ,04, 10, 13, 18, 21, 23, 28 y 30.

Acuario

Semana de estar con muy buena energía. Vienen cambios en tu trabajo, así que trata de pedir lo que te corresponde como un mejor sueldo o puesto. Recibes dinero que no esperabas. Es tiempo de crecer económicamente, te recomiendo que este día primero de agosto te des un baño de pétalos rojos en tres litros de agua con jabón neutro y prendas una veladora de color blanco, al tiempo de pedir que la abundancia y salud vengan a tu vida. En el amor te da por confundir la amistad con el enamoramiento. Alguien del signo de Aries estará muy presente y hablará de formalidad hacia a ti. Tramitas un crédito personal. Sigue con el ejercicio, que ya te ves de lo mejor. En estos días te practicas exámenes médicos y saldrás de lo mejor. Tendrás un golpe suerte con el número 15. Tus mejores días serán 02, 03, 08, 10, 11, 14, 19, 21, 24 ,29 y 30.

Piscis

Semana de entrevistas para un nuevo puesto, es tiempo de crecer en tu vida laboral. Sales de viaje con tu pareja o piensas en mudarte al extranjero. Tendrás tropiezos financieros o pagas deudas que no esperabas. Este 1 de agosto prende una veladora de color rojo y ponle perfume y tantita canela molida en la cera y también un vaso con agua y una foto tuya reciente debajo de la veladora para pedir lo que tanto necesitas. En el amor tratas de regresar con tu ex pareja para estar en paz con tus sentimientos. Los solteros piscianos tendrán la oportunidad de conocer personas afines. Tendrás dinero extra por la venta de tu carro. Ten cuidado con los robos o pérdidas. Tu número de la suerte es 08. Tus mejores días serán 02, 05, 09, 10, 13, 17, 19, 21, 24, 29 y 30. Trata de dejar los vicios, recuerda que debes ser más fuerte para que no te domine lo que no es bueno para ti.

