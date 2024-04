Abril cerrará dándole abundancia a 6 signos en su último fin de semana

Este 27 y 28 de abril será el último fin de semana del mes, que estará lleno de mucha prosperidad para ciertos signos, que verán cómo la vida les sonríe, también tendrán la ayuda necesaria para solventar un problema y expresar los sentimientos dará mucha paz y equilibrio emocional.

PUBLICIDAD

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Todo mejorará más rápido de lo que piensas y será básicamente por los puntos que te has ganado con acciones positivas y desinteresadas que has hecho a lo largo de estos meses. Los cambios serán para mejor, sentirás que ahora la vida sí te estará sonriendo después de tantas desdichas. Valora cada regalo y sé agradecida de las formas que desees. Disfruta del momento y no piensen en aspectos negativos, porque no tendrán cabida en esta etapa.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dirás una gran verdad que te liberará por fin de todo esto que te tiene frustrada y con la que no sientes cómoda porque crees que estás traicionándote. Será el comienzo de un ciclo en el que no perderás el enfoque, la motivación será perenne y ya la culpa irá mermando poco a poco. Lo más difícil, que es hablar, lo harás pronto y seguirás adelante.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Lo que antes pensabas que era imposible, pues de ahora en adelante será realidad, porque la perseverancia y la seguridad que has cultivado en ti te demostrarán que muchísimas veces los límites están más en la mente que en la realidad. Muchos solo verán el resultado y vana querer imitarte, pensarán que será fácil, pero desconocen todo el proceso que te ha llevado llevar hasta lo que una vez fue inviable. Ellos no creyeron en ti, pero ahora van a querer que los apoyes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Saldarás algunas deudas que te traen de cabeza, no tanto por el dinero, sino por el acoso al que te tiene sometida esta persona, pese a que nunca te has atrasado. Felizmente, finiquitarás tu relación con ella y podrás continuar tu camino en paz. Ahora sí, deberás ser un poco más precavida para que inconvenientes, previsible como este, no se repitan y desajusten todo tu presupuesto y economía familiar.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una persona te verá en aprietos y te dará todas las claves para que puedas solventar los asuntos con los que estás lidiando. Te ayudará a canalizar, para que soluciones rápido. Sin embargo, como tendrás en tiempo jugándote en contra, pues deberás destinar cierta cantidad de dinero para que todo sea más expedito, especialmente, si esto está relacionado con firmas, acuerdos o poderes.