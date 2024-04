La baraja española envió avisos a los signos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio

Antes de que culmine abril, las barajas españolas traen algunas revelaciones para Leo, Virgo, Libra y Escorpio, que deberán tomar muy enserio, para poder librarse de algunos problemas. Es posible que haya una desilusión amorosa para poder conocer al amor real, también habrá que cuidarse de las arpías en el trabajo, así como es probable que la cigüeña visite a algunas de las mujeres del zodiaco antes de que termine el año.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Siete de bastos

Mientras hagas con pasión lo que tanto de gusta, jamás te harán de lado en el trabajo. Al contrario, serás una pieza clave, porque eres capaz de ver más allá de los que solo lo hacen por dinero. Tienes el don de ver lo sublime y lo que hace único esa tarea asignada. Tu empeño y dedicación rendirán buenos frutos, ya que es posible que te den algún ascenso, una bonificación o que otra empresa vea lo que haces y te valore aún más, lo que realmente mereces.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dos de copa

El amor incondicional que sientes hacia un hijo o alguien muy importante de tu hogar necesitará de toda tu atención de ahora en adelante, deberás cambiar algunos patrones y conductas, para canalizar mejor las necesidades que te demande. La creatividad puede ser un gran aliado en este proceso. Si no tienes niños, entonces es posible que quedes embarazada o una mujer muy cercana quede encinta. Se vienen días de mucha claridad a todas tus dudas con respecto a la crianza de un pequeño.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Sota de espadas

Una mujer con mucho temple llegará a tu vida para hacerte temblar y restarte tranquilidad. Se trata de una persona intransigente, que no acepta No, como respuesta y busca imponerse aunque no represente ninguna autoridad ante ti. No te dejes intimidar. Deberás marcar territorio y fijar posición ante sus pretensiones. Tampoco le des oportunidades de las cuales se pueda valer para pasarte por encima, porque es altamente competitiva y no repara en artimañas para conseguir sus objetivos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Nueve de oro

Las cosas en el amor no saldrán como lo tienes en mente. Esa persona que recién acabas de conocer y que te parece muy interesante tienen mucho más para contar, pero no está dispuesto a hacerlo. Lastimosamente es posible que descubras alguna mentira que hará que se caiga del pedestal donde ya lo tienes. Sin embargo, todo esto será necesario para que conozcas verdaderamente a la persona que sí valorará tus sentimientos y no tiene nada que esconder porque quiere mostrarte su mundo.