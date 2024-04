Las 5 mejores series eróticas de la historia, dónde y por qué verlas

En otra ver erotismo y sexualidad en la televisión era algo bastante difícil. Solo después de las 11:00 de la noche, se transmitían algunos programas subidos de tonos, pero sin llega a ser explícitos. Sin embargo, ahora con la llegada del contenido streaming, pues la situación es otra, ahora escenas explícitas y otras cargadas con mucha pasión.

Incluso, hay series que son basadas en temas sexuales, lo que atrae a un gran público. Hoy te presentamos algunas de las series eróticas más emblemáticas de los últimos tiempos.

1. Sexo/ Vida, Netflix

Esta serie de dos temporadas con un total de 14 capítulos que se puede ver en Netflix y trata la historia de una mujer casada que no puede olvidar la fuerte conexión sexual que tuvo con un exnovio, quien reaparece en su vida para complicarla, pues ella a pesar de todo ama a su esposo.

Es protagonizada por Sarah Shahi, Mike Vogel y Adam Demos. Aunque para algunos no se trata de una programación tan buena como se vendió, no se puede negar que deja a más de una con la temperatura alta cuando Billie no deja nada a la imaginación en el tercer capítulo de la primera temporada, cuando está en la ducha.

2. Sex Education, Netflix

Esta comedio británica cuenta aborda temas relacionados con la sexualidad adolescente de una manera abierta y honesta. Sigue a un estudiante de secundaria que comienza a ofrecer asesoramiento sexual a sus compañeros, mientras lidia con sus propias inseguridades y experiencias. En 32 capítulos distribuidos en cuatro temporadas sedujo hasta septiembre del 2023.



3. “Game of Thrones”, HBO

Las batallas no solo forman parte de esta exitosa serie de fantasía medieval, pues también contiene numerosas escenas de contenido erótico y sexualidad, que forman parte integral de la trama y el desarrollo de los personajes. Sin embargo, también es conocida por su violencia y temas oscuros.



4. “Masters of Sex”, Prime Video

Basada en la vida real de William Masters y Virginia Johnson, pioneros en el estudio de la sexualidad humana en la década de 1950, esta serie explora la investigación científica sobre el sexo mientras examina las vidas personales y romances de los protagonistas.

5. “Élite”, Netflix

“Élite” ha sido elogiada por su intriga, sus giros inesperados y su representación realista de los problemas que enfrentan los adolescentes. Además, la serie aborda temas como la identidad, la sexualidad, el racismo y la discriminación socioeconómica.

Aborda la sexualidad como parte fundamental de la vida adolescente en un contexto realista y sin tabúes. La serie muestra cómo los personajes jóvenes exploran su sexualidad, enfrentan desafíos y lidian con las consecuencias de sus decisiones en este aspecto de sus vidas. Hay algunas escenas explícitas.