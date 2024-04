Netflix anuncia segunda temporada de una de sus series más populares por su trama que mezcla romance y comedia

Esta ha sido una temporada de anuncios importantes para las plataformas de streaming, incluyendo a Netflix que trae bajo la manga muchas sorpresas para sus usuarios.

La emoción está en su punto máximo ahora que la plataforma ha revelado la esperada llegada de la segunda temporada de una de sus series más aclamadas, derivada de ‘To All The Boys’ (’A todos los chicos de los que me enamoré'). Se trata de ‘Besos, Kitty’ (XO, Kitty) la cual ya promete estar inyectada de una buena dosis de romance, diversión y drama para cautivar a todos.

Besos Kitty La segunda temporada ya está en producción (Netflix)

En la temporada 1, nos sumergimos en la vida de Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart, una casamentera adolescente que creía saberlo todo sobre el amor. Sin embargo, al mudarse al otro lado del mundo para reunirse con su novio de larga distancia, se enfrenta a la cruda realidad de que las relaciones son mucho más complicadas cuando el corazón propio está en juego.

Esta primer parte dejó a los espectadores con varios cabos sueltos y un suspenso considerable, por lo que es comprensible preguntarse qué deparará el futuro de Kitty en esta temporada 2. Aquí te presentamos todo lo que sabemos hasta el momento sobre lo que sucederá, incluyendo la fecha de lanzamiento, el elenco, los detalles de la trama y más.

¿Qué esperar de ‘Besos, Kitty’, temporada 2?

Con esta nueva temporada, los fans pueden esperar más giros emocionantes, revelaciones sorprendentes y, por supuesto, el característico encanto de Kitty mientras navega por las complejidades del amor, la amistad y el crecimiento personal en el vibrante telón de fondo de Seúl.

En el reciente anuncio de Netflix respecto a que la segunda temporada ya está en producción, nos presentan a Sang Heon Lee (interpretando a Min Ho) y Anna Cathcart (como Kitty) leyendo sus guiones juntos. Luego, vemos a Lee salir del encuadre para encontrarse con sus compañeros de reparto, incluyendo a Yuri (interpretado por él mismo) y Anthony Keyvan en el set en lo que parece ser Seúl, todos vestidos con el uniforme de K.I.S.S. Poco después, el elenco completo se une a la escena, con una voz emocionada proclamando: “¡Llamado de rol! ¡Estamos de vuelta! ¡La temporada 2 de ‘XO, Kitty’ ya está en producción!”.

Entre las emocionantes adiciones al elenco, destacan nombres como Audrey Huynh, conocida por sus roles en “ANZBBGRL” y “Wyrm”, quien se une como nueva serie regular. Además, Sasha Bhasin, reconocida por su trabajo en “Brave the Dark”, y Joshua Lee, proveniente de “Gangnam Project”, también formarán parte de esta comedia dramática inspirada en la popular trilogía cinematográfica y el best seller de Jenny Han.

La última vez que vimos a Kitty, había sido expulsada del colegio K.I.S.S. y estaba de camino a los Estados Unidos con un compañero de avión muy especial: Min Ho, interpretado por Sang Heon Lee. Hasta este punto, ocurrieron varias cosas como que Dae y Kitty terminaron su relación y Min Ho ha confesado sus sentimientos por ella en un emotivo momento a bordo del avión. Así que seguramente esta segunda temporada empezará muy fuerte.