Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 26 al 28 de abril

Descubre si este fin de semana un amor del pasado te buscará para retomar una relación o si es mejor buscar una persona más compatible de otro signo.

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos del fin de semana, del 26 al 28 de abril, cuál es tu carta del tarot y qué puedes esperar en el trabajo, si por fin llegará el reconocimiento que tanto esperas con un incremento de salario, si no es mejor buscar otro lugar y emprender un negocio propio.

Nuestra vidente también te revela cuáles son tus colores para conseguir la abundancia y tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar.

Las predicciones de Mhoni Vidente te dan a conocer si puedes confiar en tus compañeros del trabajo para contarles algún secreto o si es mejor conservar la calma y reservar alguna información, recuerda que no todos quieren verte triunfar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El fin de semana trae consigo una oportunidad de reconciliación con tu pareja, fortaleciendo la estabilidad emocional, recuerda que la convivencia amorosa es clave para tu signo. Un amigo de Sagitario o Virgo podría buscarte para una propuesta de negocio. El viernes trae consigo una junta laboral donde se discutirán cambios de puestos y reacomodos. La suerte te acompaña este fin de semana, especialmente el domingo con los números 07 y 18, y el rojo intenso se convierte en tu color de la abundancia, úsalo para atraerla. La carta de “La Estrella” te alienta a emprender nuevos proyectos, ya sea un negocio o un cambio de residencia que te dará una nueva perspectiva. Un apasionado amor de Capricornio o Leo llegará a tu vida en los próximos días. La verdad siempre será tu mejor aliado, aunque la mentira se presente como un atajo temporal, mejor sé sincero.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Reflexiona sobre los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral y continuar con tus estudios universitarios. El viernes estará marcado por una junta laboral con presiones, pero tu naturaleza terrenal y segura te ayudará a brillar y dejar una buena impresión ante tus superiores. Un amor fugaz y apasionado llegará a tu vida en estos días, llenándote de aventura. Además, te espera una celebración con amigos y un regalo sorpresa que te dará mucho gusto. Enciende una vela blanca el domingo y pide a tu ángel de la guarda que te ilumine para seguir cosechando éxitos. Los números de la suerte son 05 y 28 y el azul será tu color de la abundancia. La carta de “El Sol” en tu horóscopo te augura abundancia y alegría en tu camino. Tu energía se multiplica en tu cumpleaños, así que prepárate para días de gratas sorpresas y abundancia económica.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, administra tu tiempo y resuelve los pendientes, pues el tiempo perdido no se recupera. El viernes tendrás que realizar pagos atrasados y enfrentar juntas laborales donde se discutirán cambios de puesto y horarios.Un amor del pasado regresa buscando reavivar la llama, recuerda que lo que no fue, ya no será, así que sé claro y cierra ese capítulo para abrirte a nuevas oportunidades. Disfruta comprando ropa nueva, cambia de look, renueva los muebles de tu casa y dale una mano de pintura. Sal a caminar en contacto con la naturaleza para aumentar tu energía positiva. Invoca a tu ángel y pídele ayuda espiritual. Tus números de la suerte son 02 y 18, y tu color el amarillo. La carta de “La Fuerza” en tu horóscopo te augura grandes logros en estos días. Cuidado con las amistades falsas que solo buscan un provecho económico.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes reflexivo, sientes cierto resentimiento por no haber avanzado en tu vida profesional, pero recuerda que tu signo busca trascendencia, así que supera el estrés y anímate para enfrentar estos días. ¡Te invitan a una fiesta! Disfruta y relájate, solo no caigas en excesos. Evita publicar tantas cosas personales en redes sociales, cuida tu privacidad. Juega la lotería con los números 21 y 33, y tu color de la suerte es el verde. Evita discusiones sin sentido, podrían empeorar las cosas con tus amigos o seres queridos; mantén la calma y no tomes las cosas tan a pecho. La carta de “La Torre” te impulsa a alcanzar logros personales, enfrentar el futuro sin miedo y aprovechar los cambios que se presenten para alcanzar el éxito. Recarga tu energía tomando baños de sol en las mañanas vestido de blanco, será un buen ritual que traiga beneficios para tu vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu energía positiva está por las nubes y te sentirás de maravilla. Disfruta de este fin de semana, te invitan a un día de campo, lo que será perfecto para conectar con la naturaleza y sentirte libre. Recuerda que el Sol te beneficia y te ayuda a combatir enfermedades. Mandas a arreglar tu coche y le compras una llanta nueva. Si estás en pareja, evita coqueteos a otras personas y respeta tu relación; si no eres feliz, lo mejor es separarse para evitar dañar a ambos. Este sábado acudes a una fiesta llena de compromisos y conocerás personas importantes. Disfruta y amplía tu red social. Te recomiendo hacer limpieza en tu closet y mover tu cama de lugar para atraer energías positivas. Tus números de la suerte son 01 y 23, y tu color es el rojo intenso. La carta del “As de Oros” te trae mucha suerte para realizar cambios positivos en tu vida. Ten precaución con tus actos y decisiones.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucho trabajo y presión por parte de tus jefes este viernes, realiza tus tareas con responsabilidad y evita problemas con tus compañeros; recuerda que las envidias están a la orden del día, así que protégete. Un amor del pasado regresa a tu vida, analiza bien la situación y decide si quieres darle otra oportunidad. Relájate con un buen baño por las noches para aliviar tus dolores de cabeza y limpiar las energías negativas. Recibes un dinero extra por lotería con los números 12 y 37, y tu color es el naranja. Si eres Virgo soltero, prepárate para conocer personas muy afines a ti en los próximos tres días. ¡Abre tu corazón al amor! Te compras ropa nueva, te renuevas y cambias tu celular por uno más reciente. ¡Mímate un poco! La carta de “El Loco” en el tarot indica que tu buena racha en negocios y proyectos nuevos se intensifica, pero no compartas tus planes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vibra con una energía envidiable porque lograrás lo que tanto deseas en el trabajo, solo ten cuidado con los chismes, porque compartir tu éxito podría atraer envidias. Aunque eres el comunicador del Zodiaco, te recomiendo guardar tus secretos porque esta vez será crucial. Te invitan a una fiesta este sábado, en donde serás la estrella de la noche y el amor también puede estar presente. Tus números de la suerte son el 24 y 50, y el verde es tu color de la fortuna. Tiendes a cargar con los problemas de otros, es momento de liberarte de esas energías y enfocarte en tu propia paz. La carta de “La Justicia” indica que el triunfo está de tu lado, no dudes en realizar los cambios que deseas en tu vida. Comienza el día con agua bendita en la frente y bebe muchos líquidos, preferiblemente agua, para potenciar la energía positiva.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuidado con enamorarte de la pareja de un amigo, pon orden a tus sentimientos, no confundas la amistad con el amor. Tus números de la suerte son 13 y 27, y el amarillo es tu color de la fortuna este fin de semana. Se avecinan juntas en el trabajo y la posibilidad de un ascenso, recibirás el reconocimiento que mereces. Controla tu temperamento, evita discusiones con compañeros. Recuerda tu naturaleza servicial, ayuda a quien lo necesite. Momento de soltar el rencor hacia ese familiar, el perdón sana. La carta de “El Emperador” te anuncia un momento crucial de crecimiento en todas las áreas, es hora de establecer una tendencia de progreso. Recuerda que eres un líder nato en el ámbito empresarial y político. Hidrátate bien y comienza el día con una caminata matutina bajo el sol para recargar tu energía.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Diablo” te revela tu gran pasión por el arte y deseo de ser reconocido por tus talentos. Habrá un cambio positivo en tu vida, confía en la intuición y toma las riendas de tu destino. No dudes en expresar tu creatividad y perseguir tus sueños, es momento de que tomes decisiones sin depender de la opinión de los demás. Disfruta de momentos inolvidables con tus seres queridos, organiza una fiesta para celebrar el cumpleaños de un familiar. Mantén una actitud positiva y contagia tu entusiasmo a los demás. Controla el consumo de alcohol y comida para evitar remordimientos posteriores. Tus números de la suerte son 12 y 70, y el rojo y naranja son tus colores de la fortuna para este fin de semana. Tu arduo trabajo y dedicación te traerán recompensas inesperadas, un dinero extra llegará a tus manos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor del pasado, posiblemente de Aries o Libra, regresa a tu vida con intenciones serias, esta vez la conexión será profunda y duradera, así que abre tu corazón a la felicidad y deja atrás las ideas negativas. Cuidado con los dolores de cabeza y el estrés, busca momentos de relajación. Este viernes corta tu cabello y vístete de azul o verde para atraer la abundancia. Tus números de la suerte son 07 y 30, y el azul y el verde son tus colores de la fortuna para este fin de semana. La carta del “As de Bastos” revela un periodo de gran crecimiento personal y profesional para tu signo. Tu inteligencia y dedicación te llevarán al éxito en todo lo que emprendas. Controla la distracción y enfoca tu energía en tus objetivos. La prosperidad económica está a la vuelta de la esquina. La suerte te favorece en los juegos de azar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor de Tauro o Libra llegará a tu vida de manera inesperada con intenciones serias, abre tu corazón a esta posibilidad. Momento de poner orden en tu vida. El azul y el blanco son tus colores de la fortuna, y tus números de la suerte para este fin de semana son 17 y 25. Recibirás una invitación a un viaje cercano a tu ciudad, será perfecto para recargar energías y conectar con tu familia. Ten cuidado con un amigo que te pedirá dinero prestado, pero no lo hagas para evitar problemas en el futuro. La nostalgia por un amor lejano te invade, solo que es mejor que cierres ese ciclo. La carta de “El Mundo” trae un mensaje de fortuna y prosperidad, es el momento ideal para iniciar ese negocio que has estado considerando o buscar un nuevo trabajo que te satisfaga más. Recuerda que el equilibrio es clave para tu bienestar integral.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte para este fin de semana son 01 y 18, y el azul y el amarillo son tus colores de la fortuna. En el horóscopo te salió la carta “La Rueda de la Fortuna”, significa que son momentos de madurar y crecer, te recomiendo hacer cambios en tu casa para que vivas mejor. Preparas un viaje para ir a visitar a unos familiares. Decides renovar tu imagen y probar un nuevo estilo para verte más jovial. Momento de soltar el pasado y recordar con cariño a quien ya no está. Si estás pasando por un desamor, ten la certeza de que algo mejor está por llegar. Cultiva pensamientos positivos y fortalece tu conexión espiritual. Te llegará una propuesta laboral interesante desde otra ciudad, considera esta oportunidad que podría abrirte nuevas puertas en tu carrera. Dedica tiempo a descansar y reponer energías.