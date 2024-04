Ellas son las 3 mujeres más fuerte y las más débiles del horóscopo

Las personas pueden ser débiles y fuertes en distintos momentos de la vida, pues precisamente son las experiencias las que hacen que cada uno forme. Sin embargo, hay ciertas personas que pueden reaccionar de una mejor forma a la adversidad que otras. Hoy te presentamos las tres mujeres más fuertes y débiles del zodiaco, aunque debes tener presente que esto también va determinado por las circunstancias de crianza.

La más fuertes

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estas mujeres son unas verdaderas veteranas de mil batallas, ellas son unas duras de la vida porque no les avergüenza pedir ayuda, y precisamente esto es lo que le permite avanzar. El fracaso es uno de sus aliados, al que le saca el máximo provecho, y para Aries, hablar de lo que sientes es vital, porque no están dispuestas a llevar mochilas que no les corresponden.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los muy persistentes, no descansan hasta conseguir su propósito. Se trazan una meta y trabajan juiciosamente por esta. Cuando siente que la rutina o los retos las agobian, pues no dudan en reinventarse. Muchos la califican de egoísta porque se ponen de primeras en su vida por encima de cualquiera, por eso se cuidan mucho para brindarle bienestar a sus seres queridos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La resiliencia es una de las palabras que las define. Saben sobre ponerse a la adversidad. No se trata de quién o qué quiera doblegarla, sino quién o qué pueda hacerlo. Sacan lo positivo de lo negativo y por esos aprenden grandes lecciones de vida, que no dudan en compartir con quienes aman para que le hagan frente a los desafíos mejor que como ellas lo hicieron.

Las más débiles

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Por lo general, suelen ser mujeres un poco tímidas, que les cuesta expresar sus sentimientos y opiniones, lo que les dificulta resolver los conflictos de forma mucho más práctica. También muchas veces no están seguras de ellas mismas y esa misma duda la transmiten a su entorno, por eso algunas personas no las consideran competentes para algunas actividades.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Se convierten en un ovillo de lana enredado cuando se trata de tomar decisiones de forma rápida y eficiente. Siempre temen a equivocarse y que sean señaladas, por eso se cohíben, a menudo, de hacer o proponer las grandes ideas que tienen. Otras veces suelen ser bastante inflexibles, porque en el fondo tienen miedo a los cambios.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Trabajar en equipo no es una de sus fortalezas. Son unas genios haciéndolo solas, porque no confían en los criterios de los demás. A veces muestran su debilidad a través de los gritos, ya que buscan imponerse alzando su voz, pero sin tener sólidos argumentos. Cuando no sabe qué hacer, sencillamente se quedan en el sitio, porque esperan que otros las guíen.