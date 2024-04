Las líridas se despiden con un golpe de suerte y bonanza para 5 signos

Hasta este 30 de abril, la lluvia de meteoritos Líridas, una de las más intensas del año, estará activa y dará bonanza y estabilidad a la nacidas bajo las constelaciones de Aries, Piscis, Acuario, Leo y Escorpio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una conversación sincera con alguien bastante neutral que hará ver algunos defectos tuyos que desconocías hasta este momento. Este descubrimiento te llevará a explorar aún más de ti, a comenzar a a aceptar algunas culpas y trabajar en ellas con perseverancia y paciencia para deslastrarte de esos sentimientos que terminan frustrándote y con los que constantemente te estas etiquetando. Se vienen una etapa de mucha de prosperidad espiritual.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Será necesario que te le pongas un poco cuesta arriba tu atención a cierto chico que te pretende, pues él también estará probando qué tanto puede persuadirte. En esta etapa podrías darte cuenta si realmente mereces a una persona así en tu vida o estás buscando otro tipo de hombre, con otros valores y con quien no sientas que estás en una competencia para sobresalir o cuidar lo que dices. Analiza bien y cuida todo lo que salga de tu boca, porque no dudaría en usarlo a su favor.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por fin encontrarás a alguien que verdaderamente te entienda, sabrás que todo esto que estás viviendo desde hace tantos años no es fruto de tu percepción. Esto será como una gran luz en el camino, sin embargo, no te encasilles en lo que te digan ciertas personas, lo mejor será que consultes una fuente fidedigna que te certifique que realmente lo que tanto te ha preocupado sí es verdad o sencillamente no lo es. Ahí es cuando estarás mucho más tranquila. Tu perseverancia te llevará hasta la repuesta que necesitas para conseguir el balance.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Quieres estar en todo y claramente no puedes hacerlo. Gracias al cosmos y al buen trabajo que haces a diario te lloverán buenas propuestas, pero tendrás que delegar funciones, y enfocarte solo en unas pocas, las que consideres de mayor envergadura y que te harían trascender, porque de lo contrario terminarás arruinando todo por la avaricia y la perfección con la que actúas, subestimando a los demás. Cede para que puedas abarcar mucho más.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te liberarás de una carga emocional muy grande gracias al apoyo que recibirás de una amiga o una mujer de tu familia, quien se ha convertido en tu guía. Este es el principio de muchas cosas que dejarás atrás, para empezar a trabajar en un mejor futuro para ti y tu familia. Lograrás que la armonía impere como nunca antes en tu techo, ya que te darán herramientas para trabajar eficientemente.