Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana

Aries

No tomes las situaciones tan en serio, tu signo es muy dramático y a veces toma los problemas muy personales, así que trata de relajarte este fin de semana y disfrutar de la vida. Tendrás un viernes muy bueno en compañía de tus amigos. Con tu pareja te sentirás de lo mejor y pensarás en formalizar más tu compromiso para irse a vivir juntos. Te llega un dinero extra por la venta de un carro o te pagan una deuda del pasado. Los Aries solteros tendrán un fin de semana de muchas conquistas y te sentirás muy bien. Te compras ropa y un perfume. Sacas tu pasaporte y visa para irte de vacaciones en abril. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 44, trata de jugarlos el domingo. Recuerda que si haces un compromiso debes cumplirlo y no dejarlo. Cuídate de las envidias en tu lugar de trabajo.

Tauro

Fin de semana para pasarlo con tus amigos y familia; aunque tú eres el alma de las fiestas y siempre estarás invitado a todas las reuniones, te recomiendo que te tomes estos días para hacer algo al aire libre y renovar energías. Te compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio, recuerda que debes compensar tu gusto por comer. Este viernes tendrás juntas con tus jefes para cambio de puesto o revisión, sólo trata de no alterarte por la presión laboral. Comienzas a planear las vacaciones con tu pareja, necesitas cambiar un poco tu rutina para no caer en el hartazgo. Te invitan a ser padrino en la boda de un amigo muy cercano. Recibes un dinero por lotería con los números 27, 88 y 05; será premio grande, sólo trata de no presumirlo. Mandas a arreglar tu casa o decides pintarla.

Géminis

Fin de semana de estar muy feliz con tu pareja, serán tres días de mucha convivencia y estarás pensando en comprometerte seriamente. A tu signo lo domina la aventura, salir al campo o practicar deportes extremos, pero siempre debes tener precaución en todo lo que realices. Te llega la invitación a una fiesta muy grande este sábado, no dudes en ir, necesitas distracciones. Mandas a arreglar tu carro o le cambias una llanta. Compras muebles para tu casa o arreglas el baño. Cuídate de dolores de nuca o espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 26 y 55, trata de jugarlo este viernes y verás cómo te llega la abundancia. Sueles aburrirte muy rápido en tus trabajos, sólo debes ser muy claro en lo que quieres para no andar por caminos inciertos.

Cáncer

Viernes de muchas juntas de trabajo y movimientos en tu empresa, por eso necesitas estar siempre preparado para esos cambios que se avecinan. Ya no comas tanto, sigue con la dieta y trata de seguir con el ejercicio. Tomas un curso de natación los fines de semana. Tu pareja te da un ultimátum sobre si deben seguir juntos o no, debes platicar muy bien la situación, pero recuerda no sentirte presionado a comprometerte si no estás listo. Preparas un viaje con tus amigos en Semana Santa. Un amor del pasado te vuelve a buscar, pero esta vez no quiere nada serio, sólo diversión. No tengas miedo a lo que dicen de ti, sé fuerte y sigue con tu vida sin que lo demás te afecte. Serán tres días de muchas fiestas, así que trata de pasártela de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 34, 21 y 17.

Leo

Este viernes tendrás mucha suerte en todos los sentidos, podrás hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor. Últimamente te ha perseguido mucho el recuerdo de un amor del pasado, tu signo es muy intuitivo, así que siempre que piensas en alguien es porque la otra persona está pensando en ti; no te limites y háblale para saludar. Te invitan a salir en un viaje corto o a una fiesta de piscina. Eres muy bueno para cuestiones de diseño o ventas, trata de ocuparte los fines de semana en esas aptitudes. Los Leo que están casados tendrán una sorpresa de embarazo en puerta. Eres muy bueno para ayudar a los demás, pero a veces abusan de ti, así que trata ya de diferenciar quiénes son tus amigos de verdad. Tendrás un golpe de suerte económico el día 17 de marzo con los números 30, 07 y 11.

Virgo

Este viernes comenzarás a tener el pensamiento de hacer algo diferente en tu vida e inyectarle más energías para alcanzar tus metas económicas, quizá es el momento indicado para tratar de emprender tu propio negocio. Para los Virgo que tienen pareja, será un fin de semana lleno de buenos momentos y estarás hablando de comprometerte; los solteros seguirán en busca del verdadero amor, y los signos Aries y Géminis son los más compatibles. Te llega una buena noticia por parte de un familiar. Realizas cambios a tu casa o decides pintarla. Trata de descansar este domingo para renovar tu energía positiva. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de marzo con los números 43, 22 y 09. Este fin de semana trata de tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural para que empieces a desintoxicarte.

Libra

Este fin de semana debes estar atento, pues conocerás a personas muy importantes con las que podrías entablar una relación laboral, muy probablemente para iniciar un nuevo negocio o que te ofrezcan un puesto mejor pagado. La suerte de tu signo atrae muchas envidias, así que para protegerte trata de ponerte un listón rojo en tu tobillo derecho con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo. Te invitarán a una fiesta en la que te divertirás mucho, sólo recuerda tener cuidado con el alcohol. Arreglas tu cuarto y sacas ropa que ya no utilizas para que se renueve tu energía. Tendrás un golpe de suerte con los números 29, 01 y 36, recuerda combinarlos con tu día de nacimiento. Piensa en salir a disfrutar de un día de campo con tu familia y ya no alejarte tanto de ellos, te necesitan.

Escorpión

Fin de semana para salir de paseo en compañía de tus seres queridos, recuerda que el elemento de tu signo es el agua y eso te hace una persona sentimental y nostálgica, así que trata de inyectarle energía positiva y mirar hacia el futuro en vez de al pasado. Cuando tengas la oportunidad, ve a un río para darte un baño que te quite todas esas malas vibras. Comienzas con trámites para acabar finalmente con tus deudas. Recibes un dinero extra por la venta de un carro o una casa, así que trata de ahorrar para inversiones futuras. Tienes que dejar de pelear con tu familia, recuerda que hay personas que no piensan lo que dicen. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de marzo con los números 03, 44 y 71, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para mejorar tus buenas vibras.

Sagitario

Este viernes comenzarás con una buena racha de suerte en la que seguramente te llegará la oportunidad de crecer más en lo profesional o tomar una beca de estudios. Recuerda que tu signo es el viajero del Zodiaco y eso de trabajar fuera de tu ciudad te ayudará a tener una mentalidad más fuerte. Si estás casado ten mucho cuidado con los problemas que se te puedan presentar, recuerda que el que se enoja pierde, así que es preferible tener paciencia y no estar buscando un pretexto para pelear. A los Sagitario que están solteros les llegará un amor del signo de fuego que los hará muy felices. Trata de ir con tu médico y checarte problemas de los nervios antes de que se compliquen, recuerda que en cuerpo sano mente sana. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 y 31.

Capricornio

Este 16 de marzo será un día para empezar a pagar deudas y administrar mejor tu dinero para salir de los problemas financieros que, además, te roban mucha energía. Te llega una propuesta de trabajo en una compañía internacional, recuerda que siempre debes analizar bien la propuesta y platica con tu jefe para ver si te hace una contraoferta. El amor duele, y más cuando no es correspondido, por eso te recomiendo salir a divertirte y conocer más personas para que te distraigas y así olvidar a esa persona que no es para ti . Cuidado con los robos o pérdidas en la calle, sé más precavido con tus pertenencias y procura estar más atento a tu entorno. Domingo de estar con la familia o celebrando un cumpleaños. Tus números de la suerte son 09, 76 y 31. Un amor del signo de Aries o Libra volverá.

Acuario

Fin de semana para hacer un autoanálisis de tu vida y centrarte en lograr todas tus metas, puede ser éste el momento ideal para comenzar a pensar en tu propio negocio. Te busca un amiga del signo de Aries para platicar de sus problemas, tu signo es el mejor consejero. Te vas de fiesta este sábado con tus amigos y la pasarás de lo mejor, sólo trata de no tomar mucho alcohol para que después no tengas problemas estomacales. Una persona muy cercana se está enamorando de ti, tienes que ser muy claro sobre tus sentimientos para que nadie salga lastimado. Cuídate de dolores de pierna o rodilla. Compras un reloj. Visitarás a familiares que desde hace tiempo no veías. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 13 y 27, trata de combinarlo con tu día de nacimiento para mejorar las vibras.

Piscis

Fin de semana de algunos festejos que te organizan tus amigos y familia, disfruta de todo ese amor y recuerda que tus seres queridos son la razón más importante para seguir inyectándole energía a tus proyectos. El viernes tendrás mucho trabajo y juntas con tus jefes, puedes aprovechar para pedir el aumento o cambio de puesto que deseas. Ten cuidado con los dolores de cabeza. Trata de ya no pensar tanto en el amor. Te compras ropa y zapatos para una boda familiar. Te invitan a salir de viaje para el mes de abril. Domingo de salir a pasear y estar en contacto con la naturaleza, recuerda que tú eres místico y siempre necesitas sentir las buenas energías. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de marzo con los números 21, 33 y 65. Vístete de colores fuertes para atraer abundancia.

Te recomendamos en video: