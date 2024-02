¿Quiso opacar a la novia? Romina Marcos es criticada por “inadecuado” look en boda de su amiga

La hija de Niurka Marcos volvió a hacer ruido en redes sociales luego de que se publicara un video de la boda de una de sus amigas, donde presumió un atuendo que algunos tacharon de inadecuado para la ocasión.

Romina Marcos no sale de una polémica cuando ya entró a otra, y es que hace poco, fue motivo de crítica en redes luego de que hiciera una declaración asegurando que los hijos de los famosos tienen una vida complicada, lo que desató una serie de burlas por parte de los internautas.

“Los hijos de famosos entendemos lo que es ser hijos de famosos” y añadió: “La pregunta que más me han hecho en la vida es qué se siente ser hija de Niurka”.

Por último, puntualizó en una plática con Aldair Leal Martínez: “A veces sí pasan cosas que me hacen decir ‘wey, esta es mi vida’, A veces sí me pongo a pensar que toda mi vida he estado rodeada de cámaras y prensa. Han sabido todo de mí y a los 13 años salí en una revista porque dijeron que fumaba y se hizo chisme”.

Luego de que la joven de 28 años diera tal declaración, el sarcasmo y escepticismo no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, quienes cuestionaron a la hija de Niurka Marcos su percepción de lo que en realidad era una vida difícil y zanjaron: “¿Alguien puede pensar en el sufrimiento de los nepos babys?”, se leía en los comentarios.

También te podría interesar: ¿Qué es el herpes zoster? Romina Marcos reveló padecer esta condición debido a estrés y ansiedad

El vestido de Romina Marcos en la boda de su amiga que causó controversia

Pero apenas sale de una controversia cuando Romina Marcos ya entró a otra y es que en redes sociales comenzó a circular un video donde se le ve como invitada a una boda; sin embargo, su atuendo fue tachado de inadecuado, e incluso la acusaron de querer opacar a la novia.

En el video de apenas unos segundos se ve Romina Marcos cantando en la pista de la boda de su amiga, entonando su tema ‘Me Dijeron que No’, presumiendo un vestido de corte asimétrico de falda larga en la parte posterior y dejaba a la vista sus piernas, con unas cómodas pantuflas, todo en color blanco, el mismo tono que se considera prohibido para este tipo de eventos, pues, se considera una falta de respeto para la novia, eclipsando su protagonismo.

Los internautas no tardaron en reaccionar y le escribieron: “¿Por qué de blanco Romina? Qué poca”.

¿Por qué Romina Marcos fue vestida de blanco a la boda de su amiga?

Los videos que se han viralizado en redes plantean una situación equivocada sobre la situación y es que hubo quienes aseguraron que quien se había casado era la hija de Niurka Marcos y otros, que se trataba de la boda del hermano, cuando ésta en realidad se celebrará el próximo fin de semana el 24 de febrero.

La realidad es que Romina Marcos formó parte del grupo de damas de honor para la boda de su amiga, quien les habría pedido ir de blanco como ellas. Por lo que no se trató de una decisión que buscara opacar a la novia, sino un deseo.