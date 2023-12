“Me tocó ser la villana”, Karol Sevilla reacciona a los comentarios de Niurka

Karol Sevilla ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, en especial luego de que se diera a conocer su ruptura con Emilio Osorio, lo cual generó diversas reacciones, no solo de sus seguidores, sino también de Niurka Marcos, quien opinó del tema en redes sociales.

Karol Sevilla y Emilio Osorio protagonizaron un intenso romance, mismo que se volvió público a partir de sus interacciones en redes sociales, espacio en el que se hizo oficial su ruptura y donde emitieron sus opiniones Romina y Niurka Marcos.

Emilio Osorio

Karol Sevilla reacciona a las declaraciones de Niurka

Poco se conoce de los motivos de la separación la expareja, no obstante, la vedette cubana señaló la falta de compromiso de Karol con sus relaciones; por lo cual, la joven actriz respondió a las polémicas declaraciones, comentando que no tiene problema en ser relacionada como la mala de la historia.

“Al final, una siempre va a ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana. No voy a hablar al respecto de absolutamente nada y que siga así, como villana, está bien, me queda el personaje”, dijo.

Asimismo, Karol Sevilla aseguró que guarda cariño a Emilio por el tiempo que compartieron, es por ello que no planea hablar a detalle del tema, además de explicar que se mantiene enfocada en sus próximo proyectos dentro de la industria musical.

“Uno también se cansa a veces de dar su propia versión. Al final no es como que estamos en un kínder para ay, yo tengo una versión y yo tengo otra versión. Sinceramente yo ahora estoy enfocada en mi carrera, en mi música”, finalizó.