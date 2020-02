El salvaje estilo de Romina Marcos, la hija de Niurka

View this post on Instagram

El 2018 fue un ruleta de emociones en mi vida…. muchos cambios, muchos errores y decisiones tomadas, gente que se fue y personas hermosas que llegaron. Definitivamente el tiempo es algo relativo. La vida cambia en un abrir y cerrar de ojos… y este año estuvo lleno de cambios muy fuertes en mi vida… y me encanta! me encanta no saber que va a pasar mañana y vivir cada momento como si fuera el último. No le tengo miedo a lo desconocido, me gustan los retos y mas esté llamado “vida”. No tengan miedo de vivir, tomen riesgos, sigan sus instintos, sean fieles a lo que sienten, aprendan a decir no pero también sean humildes, emborráchense de la vida y que se vuelva su droga favorita… feliz año! 🎆 • • • • • 📸: @soyeberlanda