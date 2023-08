¿Qué es el herpes zoster? Romina Marcos reveló padecer esta condición debido a estrés y ansiedad

Romina Marcos, hija de la actriz y vedette Niurka Marcos, abrió su corazón para confesar el duro momento que le ha tocado pasar por una enfermedad que padece, el herpes zoster o comúnmente llamado culebrilla.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante y participante destacada de “MasterChef Celebrity” compartió un video con sus seguidores donde explica cuáles fueron los síntomas que presentó, las causas y todo lo que ha tenido que pasar para lograr su recuperación, tras ser víctima de haters y de bullying en las redes sociales que hicieron estragos en su salud mental.

Según el portal Mayo Clinic, el herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, parece una sola franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso.

La causa de la culebrilla es el virus varicela-zóster, el mismo virus que provoca la varicela. Después de contraerla, el virus permanece en el cuerpo de por vida. Años más tarde, se puede reactivarse como herpes zóster.

Romina somatizó sus emociones

Romina relató que los síntomas de la enfermedad comenzaron con un fuerte dolor de cabeza y ardor en el lado derecho de la cara.

Visitó al médico, pero con los días se intensificó el dolor, “eran como agujas en la frente” y comenzaron a salir manchas en su frente y párpado derecho.

Ante la situación, decidió ir de nuevo al médico y allí es cuando la diagnostican con herpes zoster.

“La razón es que somaticé mis emociones. Al no trabajar un dolor psíquico, el cuerpo lo saca, lo trabaja, lo deja salir, lo libera, y pasan este tipo de cosas”, dijo.

“Si tu no te haces cargo de tus emociones, llega un momento que ya no las puedes cargar y pasan este tipo de cosas”, agregó Romina en un video donde ha recibido miles de comentarios de apoyo y también de personas que han pasado ya por esta enfermedad.

La joven cantante resaltó que los síntomas continuaron con erupciones en su piel que se agravaron con los días, llegando al punto de inflamar su ojo, lo que le impidió abrirlo completamente.

Afortunadamente, ya se encuentra en tratamiento y se recupera de manera favorable. “Este es un proceso de mucha paciencia”, dijo.

“No me defendí de los haters y enfermé”

Su situación le dejó un aprendizaje: “Yo solita debo trabajar en mí, debo trabajar en mi salud mental”. Reflexionó y dijo que el exceso de estrés, el descuido emocional y el impacto de las críticas en las redes sociales contribuyeron a agravar su afectación de salud.

En el video también se cuestionó el por qué llegó a ese extremo: “porque no me puse primero, no defendí lo que soy al creer todo lo que los demás decían de mí, al no valorar todo lo que he trabajado y lo lejos que he llegado al envolverme tanto en este mundo de las redes sociales y querer cumplir con las expectativas que la gente tiene de mí”.