Al estilo de Jeremy Allen, Romina Marcos se une al club de las tuzadas y la llaman ‘Niño Dios’

Romina Marcos La joven influencer se ha tomado con gracia las burlas por su look. (Instagram (@romimarcos))

Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, se ha convertido en la burla de internet luego de apostar por un nuevo cambio de look que no ha sido del agrado de muchos. La joven influencer ha enfrentado distintas polémicas y ahora una vez más ha quedado en el ojo del huracán.

La hija de la actriz se unió al clan de las tuzadas como han sido Yuya y Yahritza, luego de presumir en redes su nuevo corte de cabello con el que la han comparado con una imagen divina e incluso con Jeremy Allen White, novio de Rosalía, quien ha apostado por llevar el cabello al mejor estilo del “Niño Dios”.

Fue a través de su cuenta en TikTok donde Romina apareció con un divertido baile junto a una amiga, pero sin duda ha sido su nuevo estilo el que se robó todas las miradas e hizo reír a más de uno.

El corte de cabello por el que se burlan de Romina Marcos

Parecerse al niños Jesús está de moda y luego que Jeremy incursionara con este estilo, otras como Romina Marcos, le han seguido los pasos sin querer queriendo. Luego que la joven apareciera divirtiéndose en TikTok se ha hecho viral la cantidad de comentarios en forma de burla por su corte de cabello.

“Niño Dios estamos esperando que bailes el pasito perron”, “que rápido creció el niño dios, apenas el día 2 lo levantaron”, “no supe si reírme o persignarme”, “Vengo confirmar lo del niño Dios”, “Todos estamos acá por el niño Dios”, “Jajajajajajajjajaa primero lloré de tanto reír y después me dió miedo de que Diosito me castigue por reírme tanto de su hijo”, han sido algunos comentarios.

Ante la ola de comentarios que tuvo, la hija de la vedette se pronunció sobre la situación tomándose la situación con gran humor.

“Hijos de su p*** madre, subí un video bailando con Marisol y me empezaron a poner que niño dios, entonces Marisol busca al niño dios y vean esto.. ¡Yo soy el niño dios… hijos de su p**** madre!”, expresó en medio de risas y mientras sus fans le pedían en los comentarios que se echara el “pasito perrón”, dijo.

Romina ha mostrado en varias oportunidades que las criticas y señamientos por su imagen le resbala por lo que prefiere tomarse el ‘hate’ con sentido del humor y esta oportunidad no fue la excepción. La ex participante de Las Estrellas Bailan en Hoy solo dijo que se iba a peinar para ya no parecerse a la figura religiosa.