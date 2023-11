¡Volvió a evidenciarla! Lucero Mijares ‘ventiló’ cómo es Lucero de mamá: causó polémica

Lucero Mijares volvió a ‘evidenciar’ a su mamá, tras haber sido invitada al programa de Yordi Rosado en EXA, donde tuvieron una plática larga y tendida sobre cómo ha sido su vida y la forma en la que sus padres la han criado tras, antes y después de su divorcio.

La joven ha causado furor en redes sociales tras confesar esta oscura verdad sobre la famosa cantante Lucero, de quien describió como fue la forma en la que la ha criado. A su vez, destacó como fue para ella convivir con sus padres tras su separación y el momento justo en el que se dio cuenta de que era hija de dos estrellas de la música.

Lucero y Lucerito La hija de la actriz sorprendió con su nuevo look (@luceromexico / @luceromijaresoficial/Instagram)

Reveló que como sus padres son vecinos, era fácil para ella la convivencia para estar con ellos, y que lo mismo pasaba con su hermano. Además, confesó que lo que más disfruta es un día relajado para ver ‘pelis’ junto a ambos, destacando como su película favorita junto a su mamá, la de ‘Sexto Sentido’.

¿Cómo es ser hija de Lucero y Mijares? Su hija lo revela

En la entrevista, Yordi Rosado hace finalmente la pregunta del millón “¿Cómo es ser hija de Lucero?” a lo que Lucero Mijares no tuvo reparo en contestar: “¡Ay mi mamita!, pues es súper, híjole, perdón mamá, perdóname mamita preciosa, pero es super barco” (Esta expresión se utiliza para designar a una persona que no es estricta y que no castiga), después para demostrar su teoría, contó una divertida anécdota que vivió con su mamá.

“Una vez estábamos en mi casa y algo hice, una tontería, algo, no me acuerdo, y entonces me dice ‘Oye, te voy a castigar porque está mal’. Luego se le olvidó, le dije: ‘Ma, ¿cuál es el castigo?, o sea, si quieres yo me lo pongo (…) ¿qué onda qué vas a hacer?’. ‘No pues ya nada’, me dijo. Pues qué aguada”.

Lucero junto a su hija Lucero Mijares Instagram: @luceromexico (Instagram: @luceromexico)

Ante esto, Lucero Mijares, reveló que ella, a diferencia de las personas que la rodean, a sus 18 años no conoce los castigos, lo que confiesa no saber si es bueno o malo.

Por otro lado, confesó que su papá es igual de ‘relajado’ aunque cuando se enoja si es una persona de temer, sobre todo por su voz.

La entrevista de Lucero Mijares causó polémica por esta razón

Pese a la divertida entrevista, la polémica comenzó por los usuarios, quienes mostraron su descontento por cómo fue llevada, pues algunos aseguraron que el talento que tiene la joven daba para que las preguntas fueran exclusivamente sobre ella y no sobre sus padres, pues esto representaba como una ‘sombra’ para ella.

“Tan talentosa y lamentablemente se la pasan preguntándole por los papás, la entrevista se trató más de Lucero y Mijares que de Lucero Mijares”. Comentaba un usuario.