¿La castigaron por el ‘tortillazo’? Lucero Mijares reveló que dijo su mamá tras ‘cachetearla’

Fue a principios de junio cuando Lucero y su hija Lucero Mijares Hogaza, se viralizaron en redes sociales, luego de que acudieran al programa ‘Me Caigo de risa’ conducido por Faisy y participaran en una dinámica que dio mucho de qué hablar.

Fue en el segmento del programa llamado ‘Las Tortillas’ donde ambas dieron de qué hablar, pues el reto consistía en golpear al otro con una tortilla mientras tiene la boca llena de agua, para que, con el golpe, esta salga.

Mientras Lucero, fue sumamente cuidadosa y apenas rozó a su hija, Lucero Mijares no tuvo piedad con la cantante 53 años y soltó un fuerte golpe a su madre, dejando en shock no solo a los presentes, sino a toda la red, que la terminó tachando de un gesto grosero, como una completa falta de respeto, y acusaron el reto como demasiado ‘pesado’.

La Novena Temporada De “Me Caigo de Risa” Comenzó Con Lucero y Lucerito Mijares Como Madrinas. Lucero Mijares Le Da Cachetada A Su Mamá En Pleno Programa. Y USTE QUE OPINA? pic.twitter.com/RVN6b9ciNS — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) June 8, 2023

Más tarde, ambas subirían un video en redes sociales, donde parecían haber superado este incómodo momento, pues se les vio llevándose de la misma forma que siempre, con esa complicidad que les caracteriza y la unión tan fuerte que tienen.

Lucero Mijares reveló que dijo Lucero sobre la ‘cachetada’ en el programa de Faisy

Dos meses después de que esto sucediera, Lucero Mijares Hogaza, volvió a encontrarse con Faisy, esta vez para su programa ‘Faisy Nights’, donde, hablaron sobre la cachetada que dio con una tortilla a su mamá.

Cabe aclarar que, en ese momento, Lucero hizo un gesto en forma de castigo a su hija, como si le pidiera que saliera del foro, aunque parecía una broma, la duda quedó sobre si habría alguna represalia sobre la más pequeña de los Mijares.

Lucero Mijares en el Programa 'Faisy Nights' Instagram: @luceromijaresoficial (Instagram: @luceromijaresoficial)

Fue así que Lucero Mijares, reveló a Faisy, qué pasó después de aquel incómodo momento con su madre en televisión nacional, comprobando la molestia que sintió su madre, pues, aseguró que estaba ‘sentida’ con ella e incluso admitió que su acción fue horrible porque le dio ‘durísimo’.

Y explicó qué fue lo que le dijo a la cantante luego de la cachetada: “Yo estaba tratando de distraerla, le decía: ‘má, ¿qué tal el escenario que casi me muero?’ Yo pensé, ‘ya se le olvidó’; y luego me dice, ‘¿oye, qué pasó ahí?’ Y le dije: ‘má, plis, por favor perdóname, y mi mamá fue bastante barco y linda, me respondió: ‘Perfecto, no te preocupes, pero que no vuelva a pasar’”.

Lucero Mijares y Lucero Instagram: @luceromexico (Instagram: @luceromexico)

¿Cuál fue la reacción de Mijares?

La joven, de 18 de años, también contó cuál fue la reacción de su papá, Manuel Mijares, quien le preguntó “¿Y qué tal?” y añadió: “Yo estaba haciéndome la súper loca y me dice: ‘pues sí, lo que le hiciste a tu mamá’, y yo así de… ¿qué pasó, papi? ‘Pues nada, el tortillazo que le diste, pero en serio’ Y yo, sí, papi, qué tal, qué vaciado”.

Lucero Mijares subrayó que su padre le comentó que el golpe había sido muy fuerte y que si podía hablar con ella sobre lo sucedido: “Le dije, ‘sí quieres, como tú gustes’, si son amiguitos y se llevan bien. Y habló con ella y le dice: ‘¿Lucerito, qué pasó?’ Y ella así de: ‘ay no, Manuelito, fue sólo un programa, todo está bien’”.