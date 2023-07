“¿Hasta que se les hizo?” Lucero revela cómo es su relación con Mijares ahora que está soltera

Lucero La cantante respondió si aún siente algo por su ex Mijares (@luceromexico/Instagram)

Lucero ahora está soltera y es que hace unos días anunció a través de un comunicado que había decidido separarse de su pareja de más de 10 años, Michel Kuri, aunque con mucho amor y respeto.

Y si antes muchos fans la unían a su ex, Manuel Mijares, ahora mucho más, e incluso han llegado a asegurar que él fue la causa de la ruptura, pues se sabe que tienen una relación muy cercana.

Por eso, recientemente le preguntaron a la cantante y actriz si había alguna opción que regresara con el padre de sus hijos a lo que ella respondió de forma muy clara.

¿Lucero dispuesta a regresar con Mijares tras terminar con Michel Kuri? Esto dijo

Lucero fue abordada por los periodistas en el aeropuerto de la Ciudad de México, antes de viajar a Chile, y fue muy sincera sobre sus sentimientos hacia Mijares.

Ante la pregunta “¿volverías con Mijares?”, la actriz y cantante respondió entre risas pero de forma tajante, “no no gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.

Y es que aunque muchos quieren verlos juntos después que sus relaciones con otras personas fracasaran, ella asegura que solo son amigos y nunca pasará de allí.

“No, es lo que yo les digo. No, no (somos) amigos, cuates” , dijo la famosa, rompiendo los corazones de las fans que sueñan con verla junto a Mijares de nuevo.

De hecho, Lucero se mostró esperanzada de volver con su ex, Michel Kuri, dejando ver que aún lo ama. “Ay, ojalá, ojalá, seguramente. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”.