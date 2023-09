¡Lo iba a odiar! Lucero Mijares pudo tener otro nombre y esta fue su reacción al saberlo

A su corta edad, Lucero Mijares ya está comenzando a forjar un nombre y prestigio alrededor de él, demostrando que el talento de sus padres lo heredó, y no descansará hasta ponerlo en alto, razón por la que es difícil imaginar que ese nombre que tantos titulares pronuncian hubiera sido distinto al que hoy conocemos.

Fue durante una entrevista en el canal de Youtube de Anette Cuburu, ‘Anetteando’ que la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, reveló que estuvo a punto de tener otro nombre, y que no tenía nada que ver con el de su madre.

Lucero Mijares y Anette Cuburu

Pero antes de revelar cuál fue, Lucero Mijares, también resaltó la importancia y el peso que tiene para ella portar los nombres de sus padres, quienes se volvieron importantes figuras en la industria de la música en México y Latinoamérica, además de la carrera que su madre logró forjar en la actuación desde que era una niña.

Es por eso que la joven de 18 años, que está a por terminar la preparatoria, se ha mantenido en la lucha por mantener el legado artístico de sus padres, pero hacerse un nombre propio, de tal forma que la puedan reconocer por ella misma, y su talento que ya ha demostrado tener arriba del escenario a través del canto y la obra de teatro ‘The Wiz’.

Lucero Mijares reveló el nombre que estuvieron a punto de ponerle

Lucero Mijares se sinceró acerca del peso que tiene para ella llevar el nombre de dos reconocidas estrellas “Quiero representarlos de la manera que se merecen”, le comentó a Anette Cuburu, además en diversas ocasiones ha expresado su agradecimiento por el apoyo que no han dejado de brindarle sus padres, tal es el caso de su participación en The Wiz, cuya condición para estar dentro, era que no abandonara la escuela.

A esto se suma la confesión de la hija de Mijares, sobre su nombre, y es que ese nombre, tan potente, estuvo a punto de no ser el mismo, y la verdad es que nadie podría imaginarse que Lucero Mijares fuera llamada de otra forma.

Fue entonces que confesó que parte de llevar ese nombre es que fans suelen confundirlos y ella tiene que aclarar que no se trata ni de Lucero, ni de Mijares. Revelando que estuvo a punto de llamarse ‘Andrea’.

“En mi cuenta de Instagram me pasa muchísimo que la gente cree que es la cuenta de Lucero y Mijares y les tengo que poner que no, ‘fíjense que aquí no puedo contestarles esas preguntas’, pero creo que me encanta mi nombre, creo que estaban pensando en ponerme Andrea”. Reveló Lucero Mijares a Anetteando.

Aunque no le desagradó tanto la idea, la hija de Lucero confesó que Andrea pudo ser un nombre un tanto más ‘común’ y “no hubiera llamado tanto la atención. Andrea Mijares suena lindo, pero no es Lucero Mijares. Me encanta mi nombre, me lo han preguntado mucho porque siento que es un nombre fuerte”.

¿Qué significa el nombre de Andrea?

Andrea es un nombre de origen griego que proviene de las palabras ‘aner’ y ‘andros’ que quieren decir ‘fuerza vital’, a esto se le suma una perspectiva femenina muy emotiva, dejando su significado en ‘Mujer bella y valiente’.

Las mujeres que llevan este nombre suelen ser de carácter noble, emotivo y empático, también son personas ágiles, valientes, observadoras y curiosas, eso sí, se dice que pueden presentar cambios de humor bruscos que pueden ir de la seriedad a la euforia, suelen llevarse por lo que dicta su corazón y suelen ser planificadoras.