¿Padres conservadores? Lucero Mijares reveló cómo su crianza le ayudó a enfrentar las críticas

Lucero Mijares ofreció una entrevista donde confesó algunos de los aspectos más duros que ha tenido que atravesar en su carrera y cómo la influencia y educación de sus padres le han ayudado a mantener una actitud positiva y sobretodo resiliente.

Partiendo de su participación en la obra de teatro ‘El Mago’ (The Wiz), la hija de Lucero y Mijares, tuvo un ‘atropellado’ debut, sufriendo una fractura en el tobillo que la convirtió en blanco de discriminación por parte de público y es que la joven de 18 años, estuvo ofreciendo esta puesta en escena con un yeso y un par de muletas.

Han sido constantes las comparaciones y señalamientos de los que Lucero Mijares ha sido víctima, pero fue su última participación en la obra de teatro donde alzó la voz por un México más inclusivo, y es que destacó que no solo la discriminaron por su yeso, sino que llegaron a mencionar a personas con discapacidades juzgándolas.

“No me quiero meter en esas cosas, pero, pues, había gente que decía: ‘¿Y por qué en el carrito?’, ‘¿y por qué hace las funciones?’ A mí me da exactamente igual, pero también están criticando un poco o juzgando a la gente que tiene una discapacidad”.

Pocos fueron los que de verdad valoraron el esfuerzo que hizo al presentarse en la obra de teatro pese al miedo que tenía de apoyar el pie hasta recuperarse por completo de su accidente.

Lucero Mijares revela la educación que sus padres le han dado

Harta de las comparaciones, Lucero Mijares ha demostrado su forma de ser, distinta a su madre, ha intentado forjar un camino propio, eso sí, siempre destacando el valor y la importancia que han tenido sus padres a la hora de enfrentarse a las adversidades y críticas.

Eso sí, aseguró que la forma en la que sus padres la han educado es mucho más conservadora:

“Mis papás me han enseñado esta parte de evitar un poco los comentarios malos o las críticas, todo el entorno, pero, pues, creo que me han educado como una joven mujer de la época anterior, de la generación anterior, y pues la verdad me siento súper afortunada porque ya tengo como un escudo ante eso”.

Lucero junto a su hija Lucero Mijares Instagram: @luceromexico (Instagram: @luceromexico)

En el 2021, la cantante Lucero reveló en su canal de Youtube ‘Mucho que Contar’ la forma en la que ella y Mijares han buscado educar a sus hijos, refrendando lo que su hija acaba de declarar:

“Lo que quiero para mi hija son valores, principios, esta zona de confort, lo mismo pasa con Manuel Mijares, que aunque estemos separados, educamos a nuestros hijos de la misma manera, no diferimos. Sí somos conservadores, sí queremos preservar de esas ondas anticuadas que a mí me siguen gustando mucho”.

Lucero y su tierna felicitación de cumpleaños

El día de hoy, Lucero Hogaza está cumpliendo 54 años y su hija le dedicó una divertida felicitación con un video donde presume una de las ‘habilidades escondidas’ de la cantante de ‘Tácticas de Guerra’.

“Feliz cumple a la mayor sopladora de chicle!! Mi mamitaaaa qué honor ser tu hija y tendría que escribir todo un libro para agradecerte todo lo que nos has dado! Te deseamos días llenos de salud, éxito y puras cosas bonitas! Disculpe usted por el video, pero me pareció increíble! Te amoo mami”.