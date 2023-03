Lucerito Mijares demuestra ser fiel a si misma: ¿Se cansó de las comparaciones con su madre?

Desde muy chicos, los hijos de Lucero y Manuel Mijares han estado expuestos al ojo público. Los famosos cantantes que estuvieron juntos durante 14 años procrearon a José Manuel y Lucerito, ambos con inclinaciones artísticas. Aunque la única hija de los artistas es la que de alguna manera ha estado en contacto con los medios, participando en entrevistas, interactuando con su comunidad de Instagram, con quienes además ha compartido actividades y proyectos profesionales.

Antes de haber cumplido los 18 años, Lucerito, ya se había subido al escenario con sus orgullosos papás, también con otros artistas como Daniela Romo y Melendi. La joven, se ha caracterizado por tener una personalidad ligera, siempre se le ve con una gran sonrisa y buen sentido del humor.

A pesar de lo joven que es, Lucerito ha sabido enfrentar muy bien las críticas de los haters quienes de forma implacable la han juzgado y comparado con su popular madre quien tiene un aspecto distinto a ella. Su edad no ha sido impedimento para fijar su posición y ser contundente con sus críticos.

“Me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, estoy muy cómoda como soy”, explicó en el canal DelaRosaTV en YouTube.

Lucerito ha venido realizando un gran trabajo de autoestima y amor propio lo que le ha permitido tener seguridad para que le “resbalen” los comentarios de algunos seguidores.

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, destacó.

Fiel a su personalidad, Lucerito Mijares le envió un mensaje a quienes detrás de un dispositivo, envían ataques en su contra.

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, sentenció.