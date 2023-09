“¡Parece otra!”, Lucerito cambia de look y recrea foto de su madre: así reaccionó Lucero

Lucero y Lucerito La hija de la actriz sorprendió con su nuevo look (@luceromexico / @luceromijaresoficial/Instagram)

Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, ya tiene 18 años y está haciendo su propio camino y carrera en el mundo del espectáculo como actriz y cantante.

La joven ha demostrado que heredó el talento del canto de sus padres y encanta con su voz, y de hecho, recientemente, se encuentra protagonizando la obra de teatro “El Mago” (The Wiz), que ha resultado todo un éxito.

Sin embargo, la joven ha tenido que lidiar con las críticas por su físico, y es que aseguran que no se parece a su madre, algo que ella deja claro que no la acompleja, pues no quiere cambiar para parecerse a su famosa mamá.

Pero, en una reciente publicación la joven dejó ver que sí se parece a su mamá y es que recreó una foto de Lucero y sorprendió a todos.

Lucerito recrea look y foto de Lucero y sorprende con el parecido: qué dijeron sus padres

Lucerito recreó una foto de la portada de uno de los discos de su madre Lucero y posó exactamente igual, con la misma mirada y el cabello rizado colocado en el mismo lugar.

“Mi mayor inspiración…”, escribió la joven de 18 años, que sorprendió y muchos aseguraron que lucía irreconocible con este look.

“Wow que hermosa y que divina, parece otra”, “OMG sí te pareces mucho a tu mamá”, “Y qué no digan que no se parece a su mamá 😍”, “las dos son divinas”, “que preciosa te ves con ese look, estás irreconocible”, y “tan bella como su mamá y quien diga lo contrario está mal”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, por supuesto, su madre Lucero reaccionó y se mostró muy conmovida con la imagen de su hija. “Quiero llorar, qué cosa tan hermosa. Tú eres mi inspiración mi preciosa. Te amo tanto”, dijo la cantante y actriz.