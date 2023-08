¿Culpó a sus padres? Jennifer Aniston reveló la razón de sus ‘fracasos’ amorosos

Podría parecer increíble que una de las estrellas más bellas y exitosas de Hollywood sea una de las que ‘peor suerte’ ha tenido en el amor, y es eso mismo lo que Jennifer Aniston reflexionó en su última entrevista para WSJ Magazine.

La actriz de ‘Friends’ reveló que el amor es un tema donde aún ‘tambalea’, abriendo su corazón y confesando que esto pudo atribuirse a la relación que vio con sus padres, viviendo el divorcio de ellos cuando apenas era una niña, lo que terminó influyendo en sus relaciones tiempo después.

Solo dos oportunidades en el amor se ha dado Jennifer Aniston, la primera y más sonada, fue con Brad Pitt, con quien se casó en una lujosa boda donde ofrecieron caviar de a montones y acudieron las más grandes estrellas en el 2000, separándose cinco años más tarde, luego de que la engañara con su coprotagonista de ‘Sr. y Sra. Smith’, Angelina Jolie.

Jennifer Aniston y Brad Pitt Kevin Winter / Getty Images (Kevin Winter)

La otra fue en 2015 con Justin Theroux, en una boda mucho más íntima con 70 invitados en su lujosa mansión de Bel Air, ubicada en Los Ángeles. Este enlace solo duró tres años hasta que se separaron.

Desde entonces, Jennifer Aniston se ha enfocado en su carrera pese a ser relacionado con otras estrellas como Jon Hamm, Vince Vaughn, John Mayer y hasta David Schwimmer.

Jennifer Aniston revela la razón de sus ‘fracasos amorosos’

El éxito de su carrera no se ha visto reflejado en el amor y Jennifer Aniston hizo una reflexión donde recordó la relación de sus padres atribuyendo parte de sus fracasos a sus vivencias de la infancia, a su vez, reconoció que “Es un área donde le falta un poco”.

Respecto a la forma en la que vio a sus padres, Nancy Dow y John Aniston, reveló que fue una relación que no la hizo desear tener algo igual cuando creciera y posteriormente explicó “No me gustaba la idea de sacrificar lo que yo soy o lo que necesitaba en ese momento, realmente no sabía cómo hacerlo. Entonces era más fácil estar sola. No tuve ningún entrenamiento real en ese ‘dar y recibir”.

Jennifer Aniston junto a su papá John Aniston Instagram: @jenniferaniston (Instagram: @jenniferaniston)

Confesó que aún sigue en ese proceso para no tener miedo a decir lo que quiere y necesita, lo que se ha mantenido como un constante desafío para la actriz de 54 años.

Además, reveló que crecer en un hogar ‘desestabilizado’ que se sentía inseguro, le ayudó a mantenerse a flote cuando las cosas se ponían difíciles, en lugar de llorar aprendió a dar cara a los problemas.

¿Qué dijo sobre sus exesposos?

Jennifer Aniston dejó una poderosa reflexión sobre los matrimonios que tuvo con Brad Pitt y Justin Theroux, en 2019 para la revista ELLE, mismos que calificó como exitosos, al menos en su opinión y cuando decidieron ponerle fin, fue porque querían ser felices y a veces, esa ‘felicidad’ deja de existir dentro de una relación.

A su vez, explicó que no se dejó vencer por el ‘miedo’ a estar sola: “Claro, hubo baches, y no todos los momentos se sintieron fantásticos, obviamente, pero al final, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación por miedo. Miedo de estar sola. Miedo de no ser capaz de sobrevivir. Permanecer en un matrimonio basado en el miedo se siente como si estuvieras haciendo algo en tu contra”.