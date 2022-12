A Jennifer Aniston no le importa la edad y confiesa su amor por famoso cantante

Jennifer Aniston es una de las actrices de Hollywood más admiradas y elogiadas por su gran belleza y talento frente a las pantallas. La actriz se ha catapultado en varias oportunidades como el rostro más bello y ha protagonizado distintas portadas.

A pesar de ello Aniston no ha tenido mucha suerte en el amor y actualmente disfruta de su soltería, por lo que ha confesado sin temor su admiración por uno de los cantantes más famosos del momento.

Durante la edición del 26 de diciembre de The National Enquirer, la recordada Rachel Green de Friends reveló cuales han sido sus estrategias para lograr su atención.

Jennifer Aniston y su amor prohibido con joven cantante

Para la diva de 53 años, la edad no es un impedimento para disfrutar el amor y reveló que es Harry Styles (28), el joven que le roba sus suspiros. Con su particular sentido del humor Aniston demostró que 25 años de diferencia no son nada para ella.

Y es que Harry se convirtió en uno de los solteros más codiciados del momento luego de romper su romance con Olivia Wilde, tras la separación que mantenían a causa de sus trabajos y sus familias.

Jennifer ha estado lanzando algunas indirectas consideradas bastante millenials al dejar likes en sus publicaciones de Instagram de Harry para insinuar que no se inmuta por su “brecha de edad de 25 años”.

“Jennifer siempre ha babeado por Harry. Es un sueño para cualquiera que tenga la suerte de salir con él”, dijo una fuente a la publicación.

La fuente del medio informó que la a la famosa le resulta bastante atractivo su ‘estilo vanguardista’. .

“Ella realmente cree que harían clic y se da cuenta de que no hay nada de malo en apuntar a la cima. Sus estándares son tan altos como siempre, incluso después de toda la mala suerte que ha tenido con los hombres”, agregó.