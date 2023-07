¡Lo tienen todo planeado! Cynthia Rodríguez adelantó cuando será el bautizo de su bebé

El pasado 28 de marzo Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera anunciaron la llegada de su primer bebé, a quien adelantaron que se llamaría León, y es que, la espera cada vez se hace más corta, pues se dice que podría nacer la segunda semana de agosto.

Fue en una entrevista para Ventaneando que la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ comentó que se había sometido a una fecundación in vitro, de la que aclaró que no era por temas de infertilidad, sino porque había congelado sus óvulos cuando tenía 35 años, esto, porque en ese momento, todavía no estaba segura sobre cuando podría quedar embarazada.

Es así, que a sus 39 años, y luego de una gran planeación junto a Carlos Rivera, la cantante comentó que luego de utilizar este método con óvulos jóvenes “le pegaron a la primera”, desde entonces la cantante aseguró que su esposo no la ha dejado ni un momento sola en todo el proceso de embarazo.

Las confesiones no terminaron ahí, también reveló algunos detalles de su boda, vestido de novia, y claro, el nacimiento de León, del que ya adelantó como será el bautizo.

Cynthipa Rodríguez adelanta cómo será el bautizo de León

A un año de su boda, Cynthia Rodríguez hizo una enorme reflexión sobre su relación con Carlos Rivera y el año que cumplieron como esposos, luego de poco más de siete años de relación.

Contó cómo fue la romántica propuesta de matrimonio que le hizo el cantante en una visita a Madrid, después de que Cynthia Rodríguez le pidiera una sesión fotográfica juntos, misma de la que pensó que solo se trataría de eso, hasta que la deleitó con un concierto privado, muchas orquídeas e instrumentos de cuerda para sorprenderla.

A su vez, la ex conductora reveló detalles sobre sus vestidos de novia, y esto no es todo, pues sigue presumiendo lo metódicos que son a la hora de planear las cosas, demostrando que no se les va ni un detalle, incluyendo el bautizo y el nacimiento de León.

Cynthia Rodríguez reveló a Paty Chapoy que tanto ella como Carlos Rivera esperan llevar a cabo el bautizo de León a principios de 2024, antes de que su bebé cumpla un año, en Huamantla, Tlaxcala, de donde es originario el cantante de 37 años.

¿Cómo será el parto de Cynthia Rodríguez?

La cantante de ‘Si No Estas Conmigo’ aseguró estar preparándose para un parto natural, aunque no descartó que todo pueda pasar de último momento: “Me estoy preparando para el parto natural, pero también sé que, por más preparación que tengas, al final el que decide es el bebé y todo puede pasar”.

A su vez, adelantó que la habitación de León está casi lista y exaltó las habilidades de Carlos Rivera para la decoración, asegurando que bien pudo dedicarse a la arquitectura.

