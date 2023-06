¡Qué raro! Cynthia Rodríguez festejó su primer baby shower ¿Entre caballos y apuestas?

El 28 de marzo Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se convirtieron en tendencia tras anunciar la llegada de su primer bebé, de quien, también adelantaron el nombre que portaría, llamándolo ‘León’, algo muy significativo para el cantante, pues recuerda a una de sus mejores épocas cuando formó parte del elenco de la obra de teatro ‘El Rey León’.

Es así, que la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ no solo dio el anuncio, sino que ha mostrado a sus poco más de 4 millones de seguidores el avance que ha tenido su embarazo, presumiendo como es que cada día crece más y más su pancita.

Entre viajes, cumpleaños, y conciertos, Cynthia Rodríguez ha demostrado que esta nueva etapa a la que se está sumiendo, es una de las más dichosas en su vida, con looks que permiten que ella muestre su estilo, sin perder de vista su baby bump, donde está el pequeño ‘León’, su emoción es tal, que incluso Carlos Rivera, ya adelanrtó que su pequeño podría nacer en agosto, lo que lo convertiría automáticamente en un ‘Leo’.

También te podría interesar: El emotivo significado del regalo de Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez ¿Fue para su bebé?

Cynthia Rodríguez celebra su baby shower

Cynthia Rodríguez fue una de las famosas que sumó a la maternidad este año, y es que, actualmente, Nadia Ferreira, Cazzu, Rihanna y hasta Maite Perroni que ya fue mamá, se han sumado a esta hermosa etapa, donde no han dejado de presumir su dicha y la forma en la que a través de sus looks revolucionan todo el estilo maternal.

La cantante de ‘Si No Estás Conmigo’ también formó parte de esta lista, que muestran que la maternidad no siempre debe ceñirse a lo clásico, a través de románticos, chics y elegantes looks.

Es así que la orgullosa mamá, posó en un video para sus stories con un vestido largo de escote y estampado floral en tonos verdes, beige y lilas, donde, por fin, reveló el mes que está viviendo, comentando “Mes 7 y seguimos creciendo”, mientras no dejaba de presumir su ‘baby bump’, siendo este, el look que la acompañaría a su especial forma de celebrar su baby shower.

También te podría interesar: Cynthia y Maite ya tienen el nombre de sus bebés: este es su emotivo significado

El ‘Capi’ Pérez organiza un baby shower diferente

Fue su compañero de foro, el ‘Capi’ Pérez, quien habría organizado el baby shower de la conductora, de una forma muy especial, porque tal parece que fue algo improvisado en un hipódromo, donde, como él menciona, las apuestas no faltaron. “Buena pedita agarramos ayer en los caballos 🐎. Se apostaron fuertes cantidades”.

Como una salida de amigos, donde estuvo rodeada de amor y sus seres queridos como sus hermanas Jessica y Fabiola, la novia del conductor, Sandra Itzel, mejor conocida como ‘Hola Enfermera’ y Kristal Silva. Fue el ‘Capi’ quien mencionó que se había ‘armado el baby shower’, a lo que contestó Cynthia Rodríguez que ‘Ahorita les pasaba la mesa de regalos’.