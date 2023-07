Como Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, estas celebridades recurrieron a la fecundación in vitro

La relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha dado de qué hablar a lo largo de los años, no sólo por el tema del hermetismo que manejan como pareja sino porque ahora que esperan a su primer bebé, han revelado detalles inesperados.

Recientemente la conductora dijo en una entrevista para el programa Ventaneando su primer embarazo ha sido fecundación in vitro. Asimismo aclaró que ni ella ni Carlos sufren problemas de esterilidad o infertilidad sin embargo, este método fue la mejor opción debido a diferentes razones, entre ellas el tiempo que esperaron para concebir.

Cynthia Rodríguez La conductora dejó ver su pancita en bikini a poco de dar a luz (@cynoficial/Instagram)

“Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora si decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros, nunca lo había dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado”, confesó Cynthia. “Lo que hice fue congelar óvulos porque ya teníamos el plan, empezaron a pasar cosas y se fue posponiendo. Entonces me dijo el doctor, ‘lo podemos intentar natural o con los óvulos’. Pero al final los óvulos, si hacemos un tratamiento, es como si me hubiera embarazado de esa edad. Tú sabes que también los óvulos en una mujer cada año va disminuyendo la calidad”.

La ex participante de La Academia actualmente tiene 37 años y señaló que iniciaron el proceso el año pasado y “pegó a la primera”.

Cynthia Rodríguez Carlos Rivera le dejó un comentario en la publicación del baby shower pero lo criticaron (@cynoficial/Instagram)

En redes sociales fue muy criticada por haber recurrido a este método y algunos incluso aprovecharon para burlarse de ella y de Carlos, a quien han señalado de “homosexual”. Ninguno hace caso a los comentarios destructivos y por suerte fueron defendidos por varias mujeres que reiteraron que la fecundación in vitro es uno de los métodos más seguros y eficaces a los que muchas parejas recurren.

Otras celebridades que han recurrido a la fecundación in vitro

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian ha sido muy sincera respecto a su viaje con la maternidad. Si bien ella ya tenía tres hijos concebidos naturalmente con su ex esposo Scott Disick, buscó tener un cuarto y un primer bebé con su ahora esposo, Travis Barker.

Kourtney Kardashian La integrante del famoso clan recibió halagos con este look tan natural (@kourtneykardash/Instagram)

La empresaria tiene 44 años actualmente por lo que por seguridad y eficacia, buscó su embarazo vía fecundación in vitro. Sin embargo, las cosas no fueron nada fáciles para ella pues es un proceso que puede ser muy incómodo. “Travis y yo queremos tener un bebé, así que mi médico nos llevó por este camino de hacer FIV y no ha sido la experiencia más increíble (...) Todas las personas en las redes sociales siempre dicen: ‘Kourtney está embarazada, Kourtney está embarazada, Kourtney ha ganado mucho peso’. Es muy grosero comentar sobre las personas cuando no tienes idea de lo que realmente están pasando...La medicación que me han estado dando me puso en la menopausia”, agregó. “La medicación básicamente me puso en depresión”.

Brooke Shields

En su libro de 2005 Down Came the Rain, la actriz escribió sobre su frustración con el proceso de fecundación in vitro y su viaje emocional hacia la maternidad. Al tratar de quedar embarazada de su esposo Chris Henchy a los 36 años, su médico le sugirió que probara dicho método.

Brooke Shields La actriz se sometió a una fecundación in vitro para concebir a su hija

“Todo el proceso fue un suplicio, y nos convertimos en esclavos de la hora del día y de pequeños frascos de líquido. Nos encontrábamos cenando con amigos, y luego teníamos que escabullirnos a un guardarropa, donde nos acurrucábamos con jeringas y una hielera tamaño viaje llena de pequeñas botellas de medicina”.

Si bien quedó embarazada después de su primera ronda de FIV, sufrió un aborto espontáneo. “Ya no quería ser feliz por las muchas otras personas que estaban teniendo hijos”, escribió sobre la depresión por la que pasó. Justo antes de que ella y su esposo estuvieran a punto de darse por vencidos, decidieron intentarlo una vez más y así trajeron al mundo a su hija Rowan en 2003. Tres años más tarde, Shields se embarazó naturalmente y concibió a su hija Grier.

Nicole Kidman

Para Nicole Kidman el proceso de fecundación in vitro fue bastante difícil ya que luchó contra la infertilidad durante varios años y se sabe que experimentó un aborto espontáneo, un embarazo ectópico y también enfrentó dificultades en su tratamiento de FIV antes de poder concebir.

A pesar de esto, la actriz tuvo cuatro hijos, un hijo y una hija adoptados, una hija que ella dio a luz y una hija nacida por subrogación. Tuvo las hijas biológicas con su esposo, Keith Urban, con quien se casó en 2006.

Los tratamientos de FIV son costosos y aunque las celebridades de Hollywood no tengan que preocuparse por pagarlos, sigue siendo un viaje emocional complicado.