¡Calló las críticas! Carlos Rivera y la verdad de su ausencia en el ‘baby shower’ de Cynthia

El pasado fin de semana, Cynthia Rodríguez compartió un video hecho por Sergio Torres en el que adentró a sus fans al baby shower que Carlos Rivera organizó para ella, que tuvo lugar en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Eso sí, la conductora no perdió la oportunidad de dedicar unas palabras al cantante donde se leía “Gracias a papá por regalarnos la fiesta más bonita. ¡Te amamos tanto!”.

La conductora, de 39 años, mostró su alegría entre una decoración azul y dorada, compuesta por globos, grandes letras iluminadas que formaban el nombre de su bebé, ‘León’ y pequeños leoncitos que se encontraban alrededor del espacio y en las mesas e invitados, dándose cita algunas figuras conocidas de la televisión como Kristal Silva, Linet Puente, Shanik Aspe, Isabel Lascurain, Anette Cuburu, Christian Lara y Laura G.

Cynthia Rodríguez Instagram: @linetpuente (Instagram: @linetpuente)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez vivieron exactamente lo mismo que en su momento, pasaron Marc Anthony junto a Nadia Ferreira, pues tal como lo hicieron con el puertorriqueño, el cantante de ‘Que lo Nuestro se Quede Nuestro’ fue criticado por su ausencia en el baby shower, lo que despertó su molestia y contestó de la forma más simple y tajante ante los malos comentarios de los usuarios.

Carlos Rivera se defiende ante las críticas por su ausencia en baby shower de Cynthia Rodríguez

¿Mal padre? La críticas de los usuarios no se dejaron esperar, y rápidamente comenzaron a cuestionar a Carlos Rivera, sobre su falta en el baby shower de Cynthia Rodríguez, quien la habría pasado de lo más feliz junto a su familia y amigas en la fiesta para ‘León’, pero hubo un comentario que mencionaba que la actriz parecía ‘madre soltera’.

Todo esto despertó la molestia de Carlos Rivera, quien no tardó mucho en responder de una forma elegante y tajante ante tales cuestionamientos y la ola de críticas que se vinieron contra él y Cynthia Rodríguez, quien actualmente está viviendo felizmente su maternidad.

Cynthia Rodríguez Instagram: @cynoficial (Instagram: @cynoficial)

El cantante respondió a la publicación de Cynthia Rodríguez con un comentario hacia el usuario ‘Rachel Rodríguez’ escribiendo: “Es un baby shower de mujeres. ¿Qué nunca has ido a uno?”. Su respuesta fue aplaudida por otras mujeres quienes no dejaron de mostrar su apoyo hacia la pareja, comentando que no se desgastara en esos comentarios y siguieran viviendo su amor como hasta ahora.

¿Cuándo nace el bebé de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

El 28 de marzo, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron la llegada de su primer bebé, de quien adelantaron que se llamaría ‘León’, desde entonces la feliz mamá no ha dejado de presumir su baby bump con diferentes estilos entre lo que llega el esperado día que se espera, sea en el mes de agosto.