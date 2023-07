Aunque le dicen “mal padre”, así Carlos Rivera mostró ser el esposo más tierno con Cynthia

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están en la recta final de su embarazo y a punto de conocer a su primer hijo, a quien llamarán León, se espera que su bebé nazca en agosto próximo, por lo que incluso podría darse la ironía de que forme parte del signo de leo como ya les habían comentado alguna vez. Hace poco reveló que había recurrido a fertilización in vitro para concebir a su pequeño.

Pese a la dicha en la que se encuentran, donde, no han dejado de mostrar el amor que se tienen entre ambos, pese a la promesa que se hicieron en 2016 de mantener en privado su amor. Hay algunos que no han dejado de hacer comentarios malintencionados a la pareja, especulando una serie de cosas, entre ellas, la orientación sexual de Carlos Rivera.

Además, el cantante de ‘Te Esperaba’, fue acusado de ‘padre ausente’ luego de que no asistiera al baby shower de Cynthia Rodríguez que se llevó a cabo el 22 de junio con una temática azul entre globos, postres y pequeños leones, que por cierto, el propio Carlos Rivera planeó para su esposa.

Ante la ola de comentarios, la respuesta del cantante fue tajante y directa hacia una usuaria, en especial de nombre Rachel Rodríguez: “Es un baby shower de mujeres. ¿Qué nunca has ido a uno?”. Lo que se llevó los aplausos de las fans, quienes no dejaron de defenderlo, ni a la conductora de 39 años.

Pero, a pesar de los señalamientos y los malos pronósticos, la pareja no ha dejado de mostrarse sólida y unida, demostrando que su amor es más fuerte y dedicándose algunas tiernas acciones de amor.

Cynthia Rodríguez reveló como le pidió matrimonio Carlos Rivera

Hace ya un año que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez llegaron al altar, esto mismo, lo recordó la conductora en una emotiva entrevista al programa Ventaneando, donde no pudo evitar derramar lágrimas luego de contar la forma en la que el cantante le propuso matrimonio.

La conductora describió a Carlos Rivera como un ‘sueño’ luego de confesar cómo le pidió matrimonio durante un viaje a España. Esto sucedió luego de que ella pidiera al cantante tomarse fotografías profesionales, pues solo contaban con imágenes tomadas con celular.

“Yo le había dicho a Carlos: ‘mi amor (…) una sesión de fotos profesionales no tenemos’, me dijo ‘sí, deberíamos hacerlas’, y (después) me dijo ‘ya tengo todo listo, nos van a tomar fotos en Madrid y vamos a tener una prueba de vestuario’”.

Cynthia Rodríguez continuó diciendo, que, Carlos Rivera la había llevado a uno de los salones del hotel en el que se hospedaron en España, contando que, la tomó de la mano y la guío por un salón lleno de orquídeas acompañado por música de cuerdas. “Te preparé un concierto solo para ti’, guapísimo y yo con mi vestido de princesa y se pone a cantar, yo era un mar de lágrimas”. Ahí, el cantante entonó algunos de los temas que había escrito a la conductora a lo largo de su relación y le entregó una carta.

“Ese día me dice: ‘¿qué crees, te acuerdas de la carta que me habías pedido? Te la escribí, si quieres ábrela y léela’, la abro y leo que dice: ‘Hola, amor mío’, préstamela porque no le vas a entender y empieza a cantar” y añadió al programa de Paty Chapoy “Se me despegaron los pies del suelo, veo que va para el piano, toma una caja, voltea, dije: ‘me voy a desmayar’. Ese príncipe real, se hinca, me dice: ‘préstame tu mano, te lo pido’ y la carta dice: ‘Cásate conmigo’”. Esto último lo describió como un momento mágico.

¿Cómo fue la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

El 5 de junio de 2022, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se dieron el ‘sí’ en una discreta boda en Ribera del Duero al sur de la provincia de Burgos en Castilla, España.

Aunque fue una celebración pequeña, se describió como un evento grande, donde la conductora usó dos vestidos de novia, uno desmontable para la iglesia de 30 kilos y otro más ligero para la fiesta, confeccionados por Zuhair Murad.

Por último, Cynthia Rodríguez comentó a Ventaneando otros detalles exclusivos de su día especial: “Fue una boda de pocos invitados, pero fue una boda grande, la verdad… me entregó mi papá y lo más bonito fue que pudimos estar toda la familia, estuvo con nosotros, mi suegro, es un recuerdo que se va a quedar para siempre”.