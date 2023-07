“No ha faltado nunca”, Cynthia defiende a Carlos Rivera de quienes lo acusan de abandonarla en su embarazo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están a poco de recibir a su primer hijo y la conductora y cantante ha dejado ver cómo se preparan.

Día a día Cynthia comparte en sus redes todo lo que va comprando y cómo va preparando su hogar y la habitación de su bebé, quien está a semanas de llegar.

Incluso, la famosa compartió su baby shower que realizó hace unas semanas, donde el gran ausente fue Carlos, y por lo que ha recibido miles de críticas.

Y es que muchas de sus seguidoras aseguran que el cantante ha sido un “padre ausente” ya que se preocupa más por su carrera y conciertos y no en la madre de sus hijos y sus cosas.

Ante tantas críticas y ataques, Cynthia dejó claro en una reciente entrevista que su esposo sí la ha acompañado en todo el proceso y ha estado presente.

Cynthia Rodríguez defiende a Carlos Rivera y prueba que sí ha estado presente en su embarazo

En una reciente entrevista con Ventaneando, Cynthia Rodríguez explicó que concibieron a su bebé a través de fertilización in vitro, a pesar que ninguno es estéril.

“Lo que hice fue congelar óvulos porque ya teníamos el plan, empezaron a pasar cosas y se fue posponiendo. Entonces me dijo el doctor, ‘lo podemos intentar natural o con los óvulos (…) Fue el año pasado que dijimos: ‘Hacemos el tratamiento con los óvulos que tenemos’ y nos pegó a la primera, fue un embarazo in vitro’”, explicó la famosa.

Cynthia Rodríguez La conductora dejó ver su pancita en bikini a poco de dar a luz (@cynoficial/Instagram)

Y además, detalló que a diferencia de lo que muchos dicen, Carlos ha sido un padre presente y la ha acompañado en todo el proceso.

“Carlos se involucró desde el día uno en todo el proceso. En apapacharme, en darme muchísimo amor. No ha faltado a un solo ultrasonido, a una sola cita con el ginecólogo”, dijo la famosa en medio de las críticas al cantante.

Y es que aseguran que él la ha dejado sola en estos momentos que más lo necesita, por su carrera, y la verdad es que él sí ha estado y el hecho que no publiquen fotos o videos juntos no quiere decir que él no esté presente.