¿Se están separando? La foto de Nadia Ferreira y Marc Anthony que calla rumores de crisis

Marc Anthony está a punto de darle la bienvenida a su sexto hijo, esta vez, junto a la modelo paraguaya de 23 años, Nadia Ferreira, con quien estaría disfrutando de unas vacaciones en Miami, previo al nacimiento de su bebé.

Fue la ex aspirante a Miss Universo, la que estaría presumiendo su embarazo en las playas de Miami, Florida, junto a su madre Ludy Ferreira, con quien ha compartido una serie de fotografías disfrutando del sol, la arena y el mar, mientras luce vestidos de crochet en colores rosas y rojos que dejan al descubierto su ‘baby bump’.

Recordemos que el anuncio de la dulce espera de su bebé, lo dieron el día de San Valentín, cuando la pareja publicó una fotografía de la pancita de la modelo, mientras las manos de cada uno se posaban sobre ella, desde entonces, Nadia Ferreira ha brillado con distintos looks que la colocan como una de las mamás más elegantes del medio.

Nadia Ferreira calla rumores de crisis matrimonial con esta fotografía

La modelo paraguaya presumió una serie de fotografías mientras disfrutaba de unas vacaciones en Miami, Florida, junto a su madre y su hermana, pero las alertas se encendieron cuando en ninguna de las imágenes apareció Marc Anthony, lo que para muchos despertó la duda de una crisis matrimonial.

Y es que las especulaciones de los usuarios se hicieron más fuertes, debido a que, desde hace ya un tiempo, la pareja no ha compartido más fotos juntos en sus redes sociales, algo que era recurrente entre Nadia y Marc. Muchos, llegaron a comentar que la diferencia de edad afectaría su relación. No olvidemos que esto no es del todo cierto, pues hace unas semanas, la modelo posteó una imagen junto al salsero frente a una puesta de sol.

Tal parece que los comentarios llegaron a la modelo, quien no tardó ni un segundo en callar los rumores de crisis matrimonial que, supuestamente, estaría viviendo con Marc Anthony con tan solo unos meses de haberse casado. Esto lo hizo con una fotografía que compartió a través de sus insta stories, mientras posaba junto al cantante.

Sonriente y más feliz que nunca, Nadia Ferreira, calló todas las especulaciones, con una selfie que muestra a la pareja sólida y más enamorada que nunca. Pero ¿Es cierto que la pareja está en su mejor momento?

¿La pareja tendría algunas fricciones a causa de Jennifer Lopez?

Algunos han comentado que los problemas en la pareja se habrían desatado luego de darse a conocer que Marc Anthony no quiere enfrentarse a Jennifer Lopez para poder ver a sus gemelos Emme y Max con la finalidad de que pasen más tiempo junto a Nadia Ferreira.

Otro de los problemas, serían los costosos caprichos y lujosos antojos que el salsero ha tenido que cumplirle a la modelo de 23 años y es que, según la información que comparte E Online, Nadia Ferreira ha ‘despilfarrado’ el dinero de su esposo, entre ellos, un costoso postre de 4 millones de dólares.