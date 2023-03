¿Nuevo look maternal? Nadia Ferreira lució un sexy traje de baño que dividió opiniones

Cada vez son más los momentos donde Nadia Ferreira comparte looks maternales, y es que desde el anuncio de la llegada de su bebé junto a Marc Anthony en el día de San Valentín, la modelo poco había publicado, pero parece que su opinión cambió y busca mostrar a sus seguidores el avance de su embarazo.

Como era de esperarse, la modelo paraguaya, deslumbraría con la elegancia que solo una profesional de su ramo podría, a través de atuendos con colores en tendencia y apostando por otras texturas, entre ellas las transparencias, con las que brilló en su último conjunto de playa, demostrando que la maternidad no se pelea con la sensualidad.

La modelo, de 23 años, ha compartido una serie de imágenes donde se deja entrever más de su pancita, pero son pocos los looks que ha mostrado a través de sus redes sociales, dejándolos solo en sus historias de Instagram o eventos donde se ha dado cinta con el salsero originario de Puerto Rico, tal es el caso de su conjunto deportivo para asistir a un partido de béisbol.

Nadia Ferreira presume su ‘baby bump’ con un atrevido look de playa

La modelo compartió una fotografía que forma parte de su campaña para la marca Botanical Beach Babes, que si bien es tomada del archivo, es posible verla con un cambio en su pancita que apenas estaba formándose.

El look que muestra se trata de la pieza ‘Night Swim One Piece’ con valor de poco más de $5, 174 pesos mexicanos, aproximadamente 275 dólares americanos. Entre las bondades que muestra la prenda, son apostar por la sensualidad a través de formas curvas que dejan la suficiente cantidad de piel al descubierto, por lo que ayuda a exaltar la figura y ocultar todo aquello que no queremos mostrar.

Nadia Ferreira combinó el traje de baño de una sola pieza en color negro y transparencias con un kimono de bordados negros, complementado por un collar dorado y aretes de perlas. Su beauty look se compuso por un maquillaje natural, ente tonos marrones y labios glossy nude, mientras que su cabello tenía un peinado de aspecto mojado.

¿Vendió una imagen equivocada? Nadia Ferreira recibió críticas tras su última publicación

La esposa de Marc Anthony dividió opiniones en su cuenta de Instagram tras su última publicación, pues muchos comenzaron a criticar su alimentación durante el embarazo y el hecho de que estuviera escondiendo su pancita, y es que las dudas tampoco se hicieron esperar, tanto que algunos llegaron a comentar que la foto había sido tomada hace poco más de 2 meses, aunque para ese entonces la modelo ya estaba esperando a su primer bebé.

Entre los comentarios se puede leer: “Hasta que encontré en traje de baño que me hará disimular la panza” “La ropa que tiene puesta hace, que tengamos una ilusión óptica. Por eso queda disimulada la pancita”. “No estaba embarazada?”. “La importancia de una buena nutrición durante el embarazo y ser muy profesional al posar”.