Al estilo Salma Hayek, Consuelo Duval enseña como llevar escotes con elegancia a los 50

Consuelo Duval está festejando su cumpleaños 54, y aunque su carrera comenzó como recepcionista de la productora que más tarde se convertiría en su hogar, hoy es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana y es que ¿quién no recuerda su papel como Federica Peluche?

Su conexión con Eugenio Derbez y ese talento para las series de comedia despuntaron su carrera que ha estado activa desde 1986, que, por cierto, también heredó de su familia, pues su madre Consuelo Calzada Vidal fue una de las intérpretes de Agustín Lara, por otro lado, su tía María Duval (de quien tomó el nombre artístico) fue actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano especializada en los géneros bolero y ranchero.

La originaria de Parral, Chihuahua, cuyo verdadero nombre es María del Consuelo Dussauge Calzada, posee una carrera que la ha llevado a prestar su voz a uno de los personajes más queridos de Disney, como ‘Elastigirl’ o ‘Helen Parr’ de Los Increíbles, lo mismo sucedió para la cinta ‘Vacas Vaqueras’.

Consuelo Duval acumuló tres bodas en su haber y una serie de conquistas del medio del espectáculo como Raúl Araiza, Armando Ciurana y el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo. Contó en una de sus publicaciones que sus matrimonios no serían del agrado de su padre, menos después de graduarse como actriz.

Actualmente, vive una soltería feliz y posa en algunos de sus posts de Instagram junto a sus hijos Michel y Paly Duval.

También te podría interesar: “No se parece”: Así lucía Consuelo Duval en su adolescencia

Consuelo Duval enseña cómo lucir escotes pronunciados con elegancia a los 50 años

Aunque muy pocas veces es vista con conjuntos fuera de cámara, Consuelo Duval sabe como llevar looks casuales complementados por camisas abotonadas, blusas de tirantes y un estilo mucho más comfy.

Las tendencias que ocupa Consuelo Duval

Pero esto no es todo, sabe como deslumbrar a través del brillo, el suficiente como para lucir elegante e imponente a través de las cámaras, apoyada de estos elementos, también ha apostado por transparencias y hombreras o mangas abullonadas que ayudan a resaltar la figura, mostrar altura y sofisticación.

Apuesta por looks arriesgados

No le teme a los looks completos hechos por monos e incluso apuesta por colores de los que no muchas personas se atreverían, entre ellos el color naranja y el verde, que ha sabido combinar perfectamente.

Fanática de los escotes

Uno de los distintivos de la actriz ha sido el uso de escotes a través de los conjuntos que porta, muy al estilo Salma Hayek, demuestra que no hay por qué temerle e incluso rompe las famosas reglas de Carolina Herrera que en muchas ocasiones han dado de qué hablar.

No es cualquier escote, sino que escotes ultra que fueron una de las grandes tendencias que dejó 2022, y de la que muchas famosas no perdieron la oportunidad de unirse a ellas, como Kylie Jenner, Kim Kardashian y Kate del Castillo.