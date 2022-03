Consuelo Duval prueba que una mamá soltera es una superheroína, capaz de criar hijos con valores

Consuelo Duval es una de las actrices más exitosas y famosas de México, que encantó a todos con su papel de Federica en la serie La familia P. Luche junto a Eugenio Derbez por diez años.

La famosa además se ha desempeñado como conductora en programas como Netas Divinas, y Quién es la máscara.

Pero, no solo es exitosa en su vida profesional, también en la personal, pues es una gran madre, que crió a sus dos hijos Michel y Paly sola.

La actriz no contó con el apoyo del padre de sus hijos, al contrario, la abandonó, y le tocó a ella enfrentar la maternidad sola, aunque confiesa que afortunadamente contó con el apoyo de sus padres y hermanos.

“Soy una mujer que ha hecho lo mejor que ha podido para sacar adelante a dos chamacos. Tampoco estuve tan sola porque mis hermanos y mi papá entraron al quite. En los hijos hay una huella fuerte de abandono, pero los míos son compasivos, empáticos, luchones, trabajadores, y eso me dice que algo hice bien”, dijo la actriz en una entrevista hace tiempo para Grupo Healy.

Ahora sus hijos han crecido, y ella se siente muy orgullosa del gran hombre y la excelente mujer que crió sin necesidad de un padre.

Consuelo Duval asegura que las mamás solteras son unas superheroínas

La celebridad mexicana está feliz y satisfecha del trabajo que hizo como madre, y ahora, sus hijos no solo están triunfando en la actuación, también han demostrado ser un gran hombre y una gran mujer.

Hace unos días, Michel se convirtió en todo un héroe al salvar a dos niños de un auto accidentado, y Consuelo expresó el orgullo que sintió al ver a su hijo en ese heroico acto.

“ES MI HIJO😍😍😍 No me sorprende papalito 🤓@mich_duval desde que naciste has sido un HÉROE!!”, dijo la actriz.

Y además, agregó que las madres solteras como ella son capaces de criar a sus hijos solas porque son unas superheroínas.

“Mujeres las amo, respeto, admiro y bendigo👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👦‍👦 CLARO QUE SE PUEDE💃🏻💃🏻💃🏻yo crié solita a este héroe por que tengo un superpoder😎😎😎”, dijo la famosa.

Y constantemente también muestra en el perfil de su hija Paly el orgullo que siente por la mujer que crió, pues actualmente está triunfando en la película Qué despadre, al lado de Mauricio Ochmann.

“La otra héroe de mi vida!!😍😍😍👏🏻🙏🏻💞ÉXITO PRINCESITA💞💞”, son algunos de los mensajes que Consuelo le deja a su hija.

Así, Consuelo exalta el poder de las mujeres, que pueden hacerlo todo, desde ser mamás solteras, hasta exitosas actrices, aunque no es fácil, pero sí se puede, y que nadie diga lo contrario.