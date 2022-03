Hijo de Consuelo Duval todo un héroe: así fue como rescató a dos niños de auto accidentado

Michel Duval, el hijo de Consuelo Duval, se ha convertido en toda una sensación y en uno de los hombres más deseados de México por su atractivo y carisma a sus 28 años.

De hecho, la actriz es considerada como la “suegra de México”, pues su hijo además de su físico cuenta con un gran talento y triunfa en el mundo de la actuación y modelaje.

Sin embargo, dejó claro que más allá de su belleza y talento es un gran hombre, de buenos valores, que está dispuesto a ayudar a los demás cuando lo necesiten.

Y es que recientemente se convirtió en todo un héroe con una acción que no cualquiera estaría dispuesto a hacer, y menos cuando no los afectan directamente.

Hijo de Consuelo Duval salva a niños en accidente automovilístico

En un video que se ha viralizado en redes se ve a Michel ayudando junto a un amigo a unos niños que quedaron atrapados en un auto tras sufrir en un accidente.

En las imágenes se ve al joven de 28 años, quien llevaba ropa deportiva, sudadera, pantalones deportivos y tenis blancos, sobre el auto que se había volcado, tratando de sacar a un niño y una niña que estaban dentro.

Había muchas personas alrededor, pero solo él y su amigo fueron capaces de ayudar sin pensarlo, convirtiéndose en un héroe sin capa, y recibiendo la admiración de todos.

Finalmente, Michel logró sacar a los dos niños del auto, y recibió miles de aplausos en redes.

“Wow!!!!! Ven que si importa mucho el criar con valores muy bien fundamentados a nuestros hijos”, “Bravo 👏 Dios lo recompensará”, “OMG que orgullo debe sentir Consuelo al tener un hijo tan bueno”, “no puedo creer como nadie hace nada, si es por Michel, esos niños se quedan encerrados, bravo”, “mis respetos y admiración para ti Michel, eres un héroe”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Consuelo Duval se muestra orgullosa de su hijo

Aunque el joven no se ha pronunciado sobre su heroico acto, su madre, Consuelo Duval, si expresó lo orgullosa que está de su hijo.

La actriz mexicana explicó que le enviaron el video del joven rescatando a los niños muchas veces, pero no se había dado cuenta que se trataba de su hijo.

“No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos😰debo confesar que se me hundió la panza…Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente…Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa👸 (ilesa🙏🏻🙌🏻) y a un pequeñito 🤴🏻 (ileso🙏🏻🙌🏻) Gracias a Dios no hubo heridos🙏🏻…”, dijo.

Pero cuando se dio cuenta que era su hijo Michel sintió un profundo orgullo y satisfacción por el gran hombre que crió sola.

“Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos.. Hasta me marié😅😅😅😅… Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños..😭😭😭😭Y si😍 ES MI HIJO😍😍😍 No me sorprende papalito 🤓@mich_duval desde que naciste has sido un HÉROE!! Yo crié solita a este héroe por que tengo un superpoder😎”, dijo.

No quedan dudas que cuando se cría a un hijo con grandes valores, pasa esto, un hombre que no le importa arriesgarse para salvar a los demás, y solo se puede sentir orgullo como madre.