Salma Hayek recibió el 2023 presumiendo su belleza al natural

Si algo ha caracterizado a Salma Hayek en sus más de 30 años de carrera es su sencillez y la humildad con la que suele mostrarse frente a sus seguidores. Así lo volvió a demostrar al celebrar la llegada de un nuevo año en sus redes sociales.

La actriz se despidió de un 2022 lleno de éxitos profesionales, al convertirse en la mexicana de más renombre en Hollywood, por su labor como actriz y productora, además, de dejar en alto el nombre de la cultura de su país.

Recordemos, que durante una entrevista para Vogue junto a su hija Valentina, contó que lleva en su bolso palo santo para limpiar los lugares que visita con “malas energías”

Salma Hayek y su particular manera de recibir el 2023

La veracruzana de 56 años compartió su primera fotografía del 2023 dejando atrás el protocolo que suele tener al posar frente a las cámaras con atuendos elegantes y maquillajes producidos.

Para empezar una nueva etapa en su vida decidió mostrarse al natural, sin una gota de maquillaje, mientras se tomaba una taza de café en un sofá, con un espectacular paisaje de fondo con montañas.

“Buenos días 2023 Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño me hicieron sentir apreciada y michas veces me hicieron reír. Siempre aprendo mucho de ustedes y espero esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil Gracias 🙏🏼 a todos mis seguidores de habla hispana”, expresó en su primera fotografía del año.

Con su melena alborotada Salma recibió el feliz año y elogios por parte de sus seguidores en Instagram.

“Guapa e inteligente como siempre gracias Salma”, “Que belleza de mujer”, “Feliz año nuevo para ti y tu familia”, “Feliz año nuevo, que siga tu carrera llena de éxitos y sobre todo mucha salud”, “que este año nos llene de bendiciones y mucha salud”, comentaron.