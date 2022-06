Consuelo Duval comparte foto de su infancia y demuestra que no ha cambiado nada

La conductora Consuelo Duval sorprendió a sus seguidores cuando compartió una foto de su infancia y dejó ver que no ha cambiado mucho. Además mostró su gran sentido del humor con un mensaje en el cual se burló de su cabello.

Consuelo Duval presume foto de su infancia y revela nuevo proyecto

La conductora compartió una historia en la cual publicó uno de los retratos de su infancia e incluso llevaba su uniforme de la escuela. Además lo acompañó del mensaje:

“Yo también me cortaba el fleco solita, así como tú Gloria Trevi”

Consuelo Duval

A pesar de que ha crecido y su estilo ha evolucionado, Consuelo mantiene su sonrisa de la infancia.

La actriz también dio una nueva noticia a sus fans revelando que es la protagonista de un nuevo proyecto, pero esta vez no en la pantalla, sino por medio de un podcast de ficción llamado e-st@tus, en el cual interpreta el papel de una inspectora, la jefe Peralta, quien interroga a un hacker al que lleva persiguiendo desde hace meses.

En la descripción del podcast se lee:

“Lo que no sabe, es que el delincuente es un adolescente con un cociente intelectual superior al de Einstein que ha creado un videojuego a través del cual planea cambiar lo establecido y generar un nuevo orden mundial. Un interrogatorio que debería ser rutinario, se convierte en un thriller vertiginoso y agónico, que pondrá del revés la moral y la vida de la inspectora.”

Recientemente la famosa compartió un dibujo de los personajes que ha interpretado y dedicó un mensaje de amor para sus seguidores y amigos con motivo del día del orgullo LGBTTTIQ+

“En este mundo en el que mi cabeza elige vivir, no tengo espacio para juzgar…Ama a quien se te pegue tu rechingada gana!!! Ora resulta que tienes que darle explicaciones a la sociedad!!No ha existido… ni existirá… otro ser Humano igual a ti!!Eres Únic@ y no naciste para cumplir con las expectativas de nadie!! Tus preferencias sexuales, religiosas, políticas, etc me valen tres toneladas de cacahuates garapiñados. Si no maltratas a indefensos… tienes un lugar en mi mundo feliz”

La famosa se ha caracterizado por su honestidad y apertura sobre su vida privada. Recientemente y en tono más serio, recordó las dificultades que pasó al ser madre soltera y tener que salir a trabajar, dejando a sus hijos en casa y con sentimientos de culpa.

La famosa recordó que cuando era joven estaba sola con sus hijos y tenía miedo y tristeza cada vez que se iba a trabajar. Ahora sabe que todo valió la pena al ver a sus hijos ser unos adultos con valores.

“Los #tbt me provocan hueco en la barriga! Pero también ME EMPODERAN!! Bravo chingadera mayor!! Ahí estabas, solita con tus cachorros, cagada de miedo y de tristeza por dejarlos para irte a trabajar🥹 con un “no vaya mamá, no vaya” clavado en los oídos y con una culpa que ardía!!Todo ha valido la pena!!Hiciste lo mejor que podías!!Les creaste una burbuja protectora ayudada por todos los personajes de Disney. Y Has tenido el privilegio de verlos crecer… y volar🤧Atte tu yo con el síndrome del nido vacío🙄 Madre que amamantó🤣 @mich_duval Madre que cargó en la espalda a su changuita😂 @palyoficial ”

Su compañera de Netas Divinas, Natalia Tellez contestó a su publicación diciendo que ahora que es madre comprende su dolor por dejar a su hija para ir a trabajar y la admira por haber criado a sus hijos sola.