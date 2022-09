Consuelo Duval fue víctima de acoso y violencia: así enfrentó al hombre que la amenazó

Consuelo Duval es una de las mejores actrices de México, que se ha destacado por su participación como Federica en la serie la Familia P. Luche.

Además, también es una gran conductora, y se ha destacado en el programa Netas Divinas y El retador.

Consuelo es una mujer ejemplar y una guerrera que sacó a sus dos hijos Michel y Paly sola adelante, y ahora son un hombre y mujer de bien, que triunfan en el mundo del espectáculo.

Por eso, la actriz siempre ha demostrado que es una mujer fuerte que nada la derrumba, y recientemente reveló que fue víctima de acoso y violencia en la calle.

Fue un momento de mucha confusión y tensión que, aunque ahora recuerda con algunas risas, fue algo muy perturbador, y trató de proteger a su hijo que iba con ella.

Consuelo Duval cuenta el momento en el que fue víctima de acoso y violencia

Consuelo Duval revivió el terrible momento que pasó mientras estaba de compras con su hijo durante el programa Netas Divinas.

“Pasó mi hijo por mi para irnos al super y nos fuimos. Entonces él con su carrito y yo con el mío, entonces algo pasó que se me atraviesa un hombre por el carrito y me lo empuja, entonces le digo: ‘Ay, perdón’”, cuenta la actriz, pero esto no fue lo peor.

Y es que, aunque ella le pidió disculpas, aun cuando no fue ella la que lo chocó, el hombre le hacía señas y gestos muy violentos y agresivos, incitándola a pelear.

“No entendía yo por qué traía tanto tiro conmigo, wey unas cosas”, contó, pero no se quedó tranquila y lo enfrentó sin miedo alguno.

“Entonces me le acercó y le digo: ‘ya párale, hijo de tu...’, quedito y al oído: ‘párale porque no vengo solita’, pero no me decía nada”, dijo Consuelo, pero a pesar de ello seguía haciéndole gestos y la acosaba.

La actriz sospecha que se trataba de un chofer de alguna familia porque estaba con tres carritos y una chica llegaba a darle las cosas para que las guardara, pero aún así la seguía amenazando con la mirada.

Esto puso a Consuelo en una situación difícil y confusa, en la que no sabía cómo reaccionar, pero al ver que el hombre seguía ella se quedó callada y no dijo nada, siguiendo su camino, para que su hijo Michel no se diera cuenta y evitar una pelea donde pudiera salir lastimado.

“Me quedé sumisamente callada, yo que soy una pedera, peleonera por proteger a mi hijo. Pero, ¿si hubiera ido sola qué se hace? O sea, pensé en muchas posibilidades, en ponerme a gritar: ‘este hombre me está agrediendo’, pero no me estaba agrediendo, me estaba haciendo cosas de ‘ven te jalo los pelos’ y yo así de ‘ah’. No me dijo nada, pero traía un p*d* conmigo”.

Lamentablemente, las mujeres somos objeto de violencia en las calles constantemente, y ni las famosas se salvan de ello, por lo que es importante siempre alzar la voz.