Irán Castillo y las claves sobre maternidad tardía que compartió durante su embarazo a los 45

Estar mejor preparada para tener un bebé es la principal razón para escoger la maternidad a la edad que decidas, puede ser a los 30 o 40 años, pues nunca será tarde para lograr ese embarazo que tanto deseas.

Para Irán Castillo este proceso no fue la excepción, ya que tras haber concebido a su hija Irka en 2011, decidió ser madre soltera y luchar por ella, sin dejar de enfocarse en sus proyectos profesionales pero ahora junto a su pequeña.

Sin embargo, tiempo después el amor volvió a tocar sus puertas de la mano del youtuber, Pepe Ramos y, 10 años después, dieron la sorpresa al mundo anunciando la llegada de su primer bebé juntos en septiembre de 2021.

Lecciones sobre la maternidad tardía que aprendimos de Irán Castillo

Fue en septiembre de 2021 que la actriz gritó a los cuatro vientos que se encontraba embarazada por segunda vez, sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue que decidiera hacerlo a los 44.

Y es que en los estereotipos que dicta la sociedad, está mal visto que una mujer sea madre después de los 40, por toda una serie de supuestas “complicaciones” de salud que prodrían poner en riesgo la vida tanto del bebé y de la madre.

No obstante, para la actriz esto no fue un impedimento, pues logró dar a luz a Demián, el 10 de febrero de 2022, y así, frente a todos los pronósticos, rompió con los prejuicios de la edad, pues el pequeño nació sano y mediante un parto en casa.

Ella lo reveló unas horas después mediante su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su planceta y el siguiente mensaje: “Cualquier palabra que pusiera aquí no sería suficiente para expresar mi dicha y felicidad. Bienvenido Demian. Te amamos con todo nuestro ser. Gracias por llegar a llenarnos de este amor”.

Aunque haya sido “un milagro de la vida”, su embarazo no fue de color de rosa, pues en su primera etapa la actriz reveló que pasó por un momento complicado, ya que durante los primeros meses le hicieron creer que el bebé venía mal y que estaba poniendo en riesgo su vida, pero tras varios estudios, pudo descartarlo.

Irán Castillo ha inspirado a otras mujeres a convertirse en madres a una edad madura, ya que muchas de sus fotos las acompaña de reflexiones y nos hace coincidir, en que la maternidad no es fácil y que tener un hijo, más que una bendición implica una gran responsabilidad.

Muchas chicas me han preguntado sobre el tema de la edad en el embarazo. Aquí les dejo este video. Para verlo completo, en mi @patreon: https://t.co/9uexLJppMg pic.twitter.com/f0cG9296Sb — Iran Castillo (@IranCastilloCom) March 15, 2022

Porque sin importar los señalamientos que imponga la sociedad luego de que decidiera convertirse en madre a su edad, ella se ha mostrado feliz y orgullosa de lo mucho que ha crecido su hijo Demián, quien pronto cumplirá un año de edad.

“¡La maternidad está llena de momentos mágicos y duros! Cuando tienes esa preciosa barriga y al mismo tiempo náuseas, tensión baja y mucho sueño, cuando estás de parto y sientes que no puedes más, cuando nace el bebé y casi no hay descanso, cuando los peques se ponen malos y ¡tienes que ir al hospital!”.

Lo cierto, es que las mujeres que dedicen tener hijos a los 30 o 40 años tienen una mayor estabilidad mental, laboral, económica y familiar para poder recibir a un pequeño, pues le brindarán las comodidades que merece y recibirán al bebé deseado con mucha ilusión.

“Es una dicha ser testigo de cómo va creciendo este ser tan hermoso. Me asombra como va haciendo su magia la naturaleza, me pongo a pensar: Solo con la leche que sale de este cuerpo ha crecido así. Que maravilla. Vale la pena mis ojeras, mi desvelo, mi cansancio. Solo con ver y estar con este precioso todo vale la pena”, así lo expuso en otro de sus post.

También ha dejado en claro que ante los momentos vulnerables, por los hijos vale la pena realizar hasta lo imposible por su bienestar, dando lecciones de fortaleza a otras mujeres, como cuando su pequeño enfermó y estuvo en el hospital:

“Ayer que estuve en el hospital con mi bebé (gracias a Dios esta mejor). Me sentía tan vulnerable, tan frágil y con muchas ganas de llorar. Pero al mismo tiempo tenemos que estar fuertes para cantarles, distraerlos por si les hacen cosas incómodas para checarlos ya saben… La cuestión es que no podemos tirarnos al drama hay que estar como roble y con todo el amor. Pensaba en todas las mamás que están pasando por esto. Me conmovía mucho pensar en las mamás que tienen tres o más hijos, que no tienen quien las ayude y en cómo se pueden sentir”.

Sin lugar a dudas, Irán Castillo está en su mejor momento, mostrando que la maternidad es una forma en la que las mujeres pueden alcanzar la plenitud cuando es de su elección.