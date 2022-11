Irán Castillo pasó un gran susto con su bebé y mamás se identifican con su fortaleza

La maternidad le ha traído grandes alegrías y aprendizaje a Irán Castillo, quien no se ha dejado de quienes la cuestionan por convertirse en madre por segunda ocasión a los 45 años.

La actriz ya tenía a su hija Irka, fruto de su relación con Gabriel Castañeda, cuando llegó el pequeño Demián (a quien tuvo con su pareja Pepe Ramos). Ahora, sin importar el qué dirán, su hijo ha sido una nueva motivación en su vida y le ha traído nuevos aprendizajes sobre la maternidad a su edad.

A través de sus redes sociales, Irán se ha sincerado sobre las dificultades que ha enfrentado en el camino y cómo la crianza de los hijos es diferente en cada etapa. Eso sí, aunque ya había tenido experiencia con su hija, las cosas siempre son diferentes con los otros hijos y nunca dejarán de preocupar cuando algo no va bien.

Recientemente la actriz tuvo que internar a su bebé en el hospital por problemas de salud. Irán había sido muy reservada respecto al tema, sin embargo, se sinceró en una publicación de Instagram donde se dejó ver junto a Demián.

“Cuando nuestros peques se enferman sentimos las mamás mucha desesperación. Para mí ha sido un mes difícil porque se han enfermado mis niños, sale uno y entra otro y de paso también me pega a mí, aunque más leve. Queriéndome partir en dos para poder estar con los dos pero sin poder lograrlo, hace mucho que ya no duermo bien pero con los nenes sintiéndose mal, los pocos lapsos que tenía de sueño se consumen, entra una adrenalina y un estado de alerta para estar al pendiente de ellos”, inicia el mensaje.

“Ayer que estuve en el hospital con mi bebé (gracias a Dios está mejor) me sentía tan vulnerable ,tan frágil y con muchas ganas de llorar. Pero al mismo tiempo tenemos que estar fuertes para cantarles, distraerlos por si les hacen cosas incómodas, para checarlos, ya saben… La cuestión es que no podemos tirarnos al drama, ¡hay que estar como roble y con todo el amor! Pensaba en todas las mamás que están pasando por esto. Me conmovía mucho pensar en las mamás que tienen tres o más hijos, que no tienen quien las ayude y en cómo se pueden sentir”.

La actriz también agradeció tener personas que la ayudan con el cuidado de sus hijos y de la casa, sin embargo, es consciente de que no todas reciben ese apoyo y que aún así, la maternidad es agotadora.

“Yo con ojeras, pálida, cansada, triste, tratando de bajarle la fiebre... Ahorita están muchos brotes de influenza y otros virus en los niños. Sólo quiero mandarles todo mi amor y apoyo a todas las mamás que se sientan así y estén pasando por estos momentos complicados. ¡Las abrazo con todo mi corazón! Gracias @habitaenti por acompañarme en estos procesos, sé que para ti tampoco es fácil, ¡agradezco que estás conmigo! Te amo. Lo que más me impresionaba es que aunque se sentía mal, ¡mi bebé seguía regalando sonrisas! Mucho que aprenderle”.