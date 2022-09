Con estas fotos, Aislinn Derbez e Irán Castillo recuerdan no romantizar la maternidad

Si algo es cierto en la maternidad es que no es perfecta y está muy lejos de serlo. Así lo han demostrado Aislinn Derbez e Irán Castillo, quienes han sido muy transparentes con el proceso de crianza de sus hijos.

En vez de vender una imagen edulcorada, ambas famosas han querido aterrizar el concepto de traer vida al mundo, resaltando sus cosas hermosas e inspiradoras, pero sin dejar de lado todos los retos que trae consigo mismo.

Quedar embarazada y tener un hijo es un reto duro para cualquier mujer, debido a todos los cambios que trae para el cuerpo y para el estilo de vida, algo de lo que ha dado fe Aislinn Derbez.

“Me ha puesto a prueba desde que me embaracé, en todos los sentidos, y fíjate que yo al principio sí la sufrí, era así como: ‘por qué tiene que ser tan complicado, por qué tiene que ser tan difícil’”, dijo.

“Los hijos siempre son nuestros maestros. Ella ha sido una maestra que me ha empujado a romper todas mis zonas de confort, me ha empujado a salir y decir: ‘a ver mamá, de qué estás hecha porque te voy a poner a prueba’”,

La actriz Irán Castillo se convirtió nuevamente en mamá a los 40 años, algo que sigue siendo muy polémico en la sociedad. Sin embargo, ella ha probado que sí es posible y que se convierte en una gran decisión porque la mujer ya es más madura, independiente y estable en todo sentido.

“El estigma de la edad en el embarazo es lo que más me han preguntado...a mí me empezaron a hacer muchos estudios con esta idea de que ‘ya tienes más de 35 años y ya es de alto riesgo’, todas estas cosas que no son verdad”,

— declaró la famosa.