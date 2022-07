Ingrid Coronado reveló cómo sufrió con el cáncer de Fernando del Solar cuando estaban casados

La repentina muerte de Fernando del Solar sigue dando de qué hablar y es que era una de las figuras más queridas del espectáculo por su carisma y versatilidad.

Su viuda Ana Ferro, reveló que la muerte de su padre unos días antes le bajó las defensas, lo que le desató una neumonía. El argentino luchó varios años contra el cáncer y otros padecimientos que se derivaron de este, debilitando su salud por lo que cualquier afección sería aún más peligrosa.

En medio de la sorpresa de su muerte, su ex esposa Ingrid Coronado se volvió blanco de crueles críticas ya que resurgieron antiguos rumores que aseguraban que años atrás habría abandonado al conductor tras ser diagnosticado con cáncer.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado se separaron en 2015 (Cortesía)

Esto llevó a que la propia Ana Ferro saliera en defensa de Ingrid, pidiendo un alto a los ataques. “Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar, es de humanidad”, señaló.

Asimismo varios compañeros del medio apoyaron a la conductora que hasta el momento no se había pronunciado.

Ahora, durante una reciente entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube, Coronado rompió el silencio y reveló detalles de cómo vivió la enfermedad de Fernando cuando estaban casados.

En 2012 Ingrid asumió la responsabilidad de cuidar de su entonces esposo

Ingrid Coronado Ingrid Coronado y Fernando del Solar se casaron en 2011

Ingrid y Fernando sorprendieron a todos cuando anunciaron que se casarían en 2011. Ambos eran una de las parejas favoritas pero todo dio un giro de 180° cuando el argentino fue diagnosticado con linfoma de Hodking un año después.

La conductora aseguró que en ese momento se convirtió en su cuidadora pero que hizo mucha falta contar con un apoyo.

“La ayuda siempre llega para el que está enfermo, el entendimiento y la comprensión llega para el que está enfermo, pero sí es bien importante voltear a ver al que está al lado”, comentó a Isabel Lascurain.

Ingrid Coronado Ingrid Coronado se pronunció tras la oleada de críticas en su contra

Y es que para Ingrid no fue un proceso fácil, ya que al tiempo que cuidaba de él, cargaba con la presión de su trabajo, ver por sus hijos y de mantener su hogar.

“Yo sé lo que es cargar, no solamente, con la estructura diaria, la casa, el trabajo, los hijos, sino lo que es también, cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona”, añadió.

El cáncer es un monstruo al que nadie quiere enfrentarse. Este no afecta solamente a la persona enferma, sino que también a la persona que cuida de ella.

Si bien la lucha la lleva el enfermo día a día, quienes lo rodean viven en su nivel las consecuencias a nivel físico y emocional. Esto es algo de lo que se habla poco, razón por la que los cuidadores suelen ser incomprendidos.

Tras el divorcio, del Solar declaró: “El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí”.

Ingrid ya había señalado en su programa de radio Conectadas que en situaciones así es importante pensar en el bienestar de los hijos y trabajar en uno mismo.

“Estoy convencida de que si queremos acompañar a nuestros hijos lo primero que debemos hacer es trabajar en nosotros mismos y en las emociones estoy convencida de que es así. Si yo soy capaz de manejar mis emociones de expresar y ordenar mis emociones, es lo que mis hijos van a aspirar, absorber, van a aprender(...) en sus ojos se puede ver un profundo dolor”, aseveró.