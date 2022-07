Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, defiende a Ingrid Coronado ante la oleada de críticas

La noticia del fallecimiento de Fernando del Solar causó un gran impacto en los fans y sus compañeros de trabajo y es que no es para menos si fue uno de los conductores más queridos de la televisión.

Aunque no se han confirmado las causas oficiales de su muerte, su viuda Ana Ferro, adelantó que la muerte de su padre unos días antes le bajó las defensas, lo que le desató una neumonía. Es sabido que el argentino luchó varios años contra el cáncer y otros padecimientos que se derivaron de este, debilitando su salud.

Del Solar y Ferro llevaban un tiempo juntos y se habían comprometido en 2021 pero por la pandemia y problemas de agenda, lograron casarse apenas en abril.

Fernando del Solar Fernando del Solar y Ana Ferro se casaron en abril de este año

Ambos tenían un proyecto en conjunto, enfocado a talleres de transformación. En diversas publicaciones, ambos se dedicaron a compartir mensajes con sus seguidores sobre cómo el exceso de estrés, trabajo, pensamientos, preocupaciones, miedo y falta de confianza afectan al organismo.

En medio de la impresión y el dolor por la muerte del conductor, internautas se han dedicado a atacar a Ingrid Coronado

Fernando del Solar estuvo casado con la también conductora Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos Luciano y Paolo. Se divorciaron en 2015, desatando una gran polémica pues en ese entonces, el argentino se encontraba luchando contra su enfermedad. A pesar de que Ingrid estuvo con él durante tres años, la separacón llevó a los fans a señalarla por “dejarlo solo” en un momento tan crucial.

Así fue la relación de Fernando del Solar con Ingrid Coronado: ¿por qué se divorciaron? Fernando del Solar y Ingrid Coronado tuvieron una relación desde 2008 hasta 2019

“El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí”, reveló el conductor cuando se le cuestionó si su enfermedad detonó su separación de Ingrid.

Mucho se habló de que el conductor demandó a su ex esposa una pensión, situación que aclaró en 2019.

“Eso fue en su momento, hace mucho tiempo, yo estaba muy mal, de hecho, yo estaba prácticamente inconsciente, los abogados lo estaban solicitando como parte de las cosas que como ley corresponde (…) Una vez que ya fui consciente les dije no espérenme, esto no, yo no quiero esas cosas y no procedió, nunca me ha pasado un peso, o sea, jamás”.

Fernando del Solar con Ingrid Coronado Fernando del Solar e Ingrid Coronado trabajaron juntos en "La Academia"

Asímismo aseguró que siempre mantuvo una relación cordial con ella. “Todo muy cordial, entendimos perfectamente que lo mejor por el bienestar de ellos precisamente es que ambas partes estén bien, entonces, después de toda la guerra uno puede sufrir un divorcio, gracias a Dios las aguas se calmaron y bueno, estamos disfrutando mucho más de nuestros hijos”.

Ahora, Ana Ferro salió en defensa de la conductora

Ambos conductores dijeron tener un relación cordial, se mantuvieron alejados y nunca hablaron de las razones detrás de su divorcio. Pese a esto, los ataques contra Ingrid siempre ha estado latentes.

Durante una conferencia de prensa, la viuda de Fernando del Solar, rompió el silencio y mandó un contundente mensaje para quienes se han dedicado a culpar a Ingrid de lo sucedido con él.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar, es de humanidad”, señaló Ferro.

¡Anna Ferro ofreció una conferencia de prensa para compartir los detalles del funeral de nuestro querido Fernando del Solar! 🙌🕊❤📺 #ArribaLosCorazones #VLA pic.twitter.com/9moXlwXU8L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2022

Mientras que algunos se han dedicado a hacer memes ofensivos por likes, otros han pedido que dejen de hacer chismes y generar odio en contra de Ingrid. Es por eso que también aplaudieron las palabras de Ana Ferro y compañeros de ambos conductores se sumaron al apoyo.

“Ingrid Coronado no tuvo la culpa de la enfermedad de Fernando del Solar, mucho menos de su muerte. Ella ni siquiera lo abandonó, fue Fernando quien le pidió el divorcio. Dejen de colgarse del lamentable fallecimiento de Fer, para escupir su asquerosa misóginia”. “Literalmente Fer del Solar se acaba de morir pero a la gente le importa más tirarle hate a Ingrid Coronado por algo que pasó hace años y que le propio señor acepto que fue él quien le dijo que se fuera. Ay mi México misógino”. “Ingrid no tiene la culpa de la enfermedad de Fernando. Es un momento muy triste, no deben mezclar juicios personales si se desconoce el contexto. Yo tampoco sé lo que ocurrió, prefiero ser prudente y respetuoso con esa familia”, expresaron.